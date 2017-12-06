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Başkan Ergün’den G. Manisaspor Yorumu

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Başkan Ergün’den G. Manisaspor Yorumu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, G. Manisaspor'un kötü gidişatıyla ilgili "Gelinen nokta üzüntü verici. Bu enkaz nasıl kalkacak şu...

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, G. Manisaspor'un kötü gidişatıyla ilgili "Gelinen nokta üzüntü verici. Bu enkaz nasıl kalkacak şu an bilmiyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, katıldığı Manisa WEB Tv'de geçtiğimiz günlerde Manisalı milletvekillerinin girişimleriyle basına kapalı gerçekleştirilen G. Manisaspor toplantısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Geç kalınmış bir toplantı olduğunu ancak yine de toplantının Manisaspor için olumlu olduğunu belirten Başkan Ergün, "Toplantı da, hep şunu söyledim, gönül isterdi ki, keşke bu toplantı 1,5 sene önce yani genel kuruldan önce gerçekleşseydi. Manisaspor'un konumu bu olmayacaktı. Bütün sivil toplum kuruluşları, OSB, Ticaret Odası, Esnaf Odaları, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, daha önce buluşabilseydik. Bugün geldiğimiz noktalara gelmeseydik. Puan silinmemiş olsaydı" dedi.

Son kongrede siyasi davranıldığını savunan Ergün, "O süreçte siyasi davranıldı. Açık ve net söyleyeyim. Geçmişe dönmek istemiyorum. Manisaspor'u Cengiz Ergün'ün eline veya desteğine bırakmak istemediler. Bütün mesele bu. Benim istediğim bir yönetim veya başkan orada olmasın. Düşünce buydu. Bana göre küçük düşünceydi. O günlere dönüp açıklamalarıma bakabilirler. Söylediğim şuydu; Bütün herkesin ortak kararıyla hiçbir siyasetin içine sokulmadan, siyasi kimlik bakılmadan, bütün kesimlerin desteğiyle bir yönetim oluşsun dedim. Bunu Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Milletvekillerimiz hepsi biliyor. Keşke o gün olsaydı. Toplantıda ilk söylemim buydu. Şuan bir araya gelinmesi de memnuniyet verici. Bunu ifade ettim. -9 puan cezası alınmadan keşke olsaydı. Sonuç itibariyle bugün daha zor şartlar açısından, mali portre açısından, durum daha ağır diye biliyorum ama net olarak rakamı bilmiyorum" diye konuştu.

Yapılan toplantıda herkesin görüşlerinin masaya yatırıldığını belirten Başkan Ergün, "Herkesin ortak görüşleri dinlendi. Bir ortak fikir oluştu. Ben detaylara girmek istemiyorum. Herhalde bu toplantıların ikincisi, belki gelişmelere göre üçüncüsü de olabilir. Bütün herkesin istek ve talebi bir konuda mutabakat sağlanması, inşallah gerçekleşir. Bana göre ilk bacak odur. Aday noktasından daha önce yapılması gerekenler var. Bütün katılımcıların tamamının uzlaştığı bir nokta var. Bana göre birinci nokta o. O nokta inşallah aşılır mı? Göreceğiz. O toplantı sonrası bildiğim kadarıyla milletvekilleri kulüp başkanıyla beraber toplantı yaptılar. Bunun neticelerini daha almadım. Bu konuda yorum yapmayayım. Bu noktaya gelinmesi bile başarı. Gelinen nokta üzüntü verici. Bu enkaz nasıl kalkacak şu an bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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