Başkan Erkoç’tan Vatandaşlara “Referandum Toplantısı” Daveti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Şubat 2017 Cuma günü Müftülük Alanı'nda...

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Şubat 2017 Cuma günü Müftülük Alanı'nda referandum toplantısı yapacağını belirterek, tüm halkı davet etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası girişinde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, İl Başkanı Ahmet Özdemir, İlçe Belediye Başkanları Necati Okay, Hanefi Mahçiçek, İlçe Başkanları Fırat Görgel ve Ömer Bilal Debgici, AK Parti Kahramanmaraş eski Milletvekili Fatih Arıkan, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Kahveci ile birlikte basın açıklaması yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Şubat 2017 Cuma günü referandum tarihinin açıklanmasının ardından ilk toplantısını Kahramanmaraş'ta yapacağını duyurdu. Erkoç, "Öncelikle 12 Şubat kurtuluş bayramımızı en iyi şekilde kutlamamıza ve dünyaya duyurma noktasında gösterdiğiniz gayretlerden dolayı başta siz değerli basın mensuplarına, görevlerini en iyi şekilde icra eden emniyet mensuplarımıza, bir hafta boyunca kurtuluş coşkusunu yaşatan mahalle çetelerimiz ile muhtarlarımıza ve Kahramanmaraş halkımıza çok teşekkür ediyorum. Cuma günü Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta olacak ve tüm halkımıza hitap edecektir. 17 Şubat 2017 Cuma günü öğleden sonra Müftülük Meydanı'na tüm halkımızı davet ediyorum. 16 Nisan'da referandum tarihi resmi olarak açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ilk toplantısını mübarek Cuma günü ilimizde yapacaktır. Müftülük Meydanı'nda hem toplu açılış töreni yapacak hem de halkımıza hitap edecektir. Türkiye çok önemli bir süreçten geçmekte ve tarihi günler yaşamaktadır. 16 Nisan bizim için aziz milletimizin geleceği için çok önemli, aynı medeniyeti ve maneviyatı paylaştığımız yüz milyonlarca insan için çok önemli bir gün. Güçlü Türkiye'nin ve dünyanın huzuru için de çok önemlidir" dedi.

Cuma günü düzenlenecek toplantıya tüm Kahramanmaraşlıları davet eden Erkoç, "Kahramanmaraş halkı, ülkenin istikbali için her zaman dimdik durmuştur. 16 Nisan'da da kahramanca bir tavır göstererek Kahramanmaraş halkı evetlerde Türkiye'de birinci olacaktır. Bu tarihi günde referandum tarihinin onaylanması ve ilan edilmesinden sonra ilk toplantı burada olacak. Bu tarihi günde, mübarek Cuma gününde, 97 yıl önceki tarihimizi kutladığımız bu günlere denk gelmesiyle birlikte çok önemli bir güne denk gelen bu ziyarete halkımızın iştirak etmesi çok önemlidir. Cuma günü saat 14.00'de halkımızla buluşacak olan Cumhurbaşkanımız, Kahramanmaraş'tan dünyaya seslenerek önemli mesajlar verecektir. Dünyaya buradan hep beraber mesaj verelim, bu tarihi süreçte halkımız meydanları doldursunlar. Kahramanmaraş'ta yaşayan 1 milyon 112 bin insanımızı, partili partisiz tüm Kahramanmaraş halkımızı Müftülük Meydanı'na davet ediyorum. Cumhurbaşkanımızın geleceği gün partiler üstü bir gün, tarihi bir çağrı olacak o günde meydandan Cumhurbaşkanımızla birlikte dünyaya seslenmek için Müftülük Meydanı'nda bekliyoruz" diye konuştu.