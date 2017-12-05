Başkan Eroğlu çocuklar gibi

Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, minik öğrencilerden gelen davet üzerine belediye tarafından yapılan Geyras Mahallesi Doğa Parkuru'nda doğa yürüyüşüne katıldı.

Tokat Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu’nun talimatlarıyla geçtiğimiz yıl düzenlenerek faaliyete geçen Geyras Mahallesi Doğa Parkurunda, minikler bol oksijenli bir parkurda yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Kış mevsiminin ortasında yazdan kalma bir günde gerçekleştirilen etkinliğe katılan çocuklar, eşsiz doğa güzellikleri arasında yürüyüş yapmanın tadını çıkardılar. Miniklerle doğa yürüyüşüne katılmanın, onlarla bir arada olmanın paha biçilemez bir duygu olduğunu dile getiren Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu,çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerimize bu tür faydalı çalışmalar yapmaya devam edeceğini belirtti. Taner YEŞİLSU/TOKAT