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Başkan Eroğlu, Kapalı Pazar Yerini Açıkladı

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Başkan Eroğlu, Kapalı Pazar Yerini Açıkladı
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Stadyumu arkasındaki alanda kapalı pazar yeri yapılacağını söyledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Stadyumu arkasındaki alanda kapalı pazar yeri yapılacağını söyledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Yenimahalle'de düzenlenen "Mahalle Buluşmaları" programı öncesinde teknik ekibiyle birlikte incelemelerde bulundu. Kar yağışı altında Mahalle Muhtarı Muzaffer Demir ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Eroğlu, şehrin merkezindeki Yenimahalle'nin 4 büyük mahalleden birisi olduğunu kaydetti. Stadyumun arkasındaki alanda kapalı pazar yeri yapılacağını ifade eden Başkan Eroğlu, "Pazar günleri pazarcıların, hemşehrilerimizin alışveriş yapabilecekleri bir mekanı bir düzenlemeyi burada yapmış olacağız. Tokat Devlet Hastanesinin arka tarafında Tokat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Mehmet Erşan'ın da katkıları ile belediyemizin yaptığı çalışmalarla yol açıldı. Aynı zamanda da hastaneye geçiş imkanı sağlandı. Ana yoldan başlayarak buranın asfaltlanmasını yapacağız. Yapılan çalışmaların ardından alternatif bir yol kazandıracağız" dedi.

Mahalle buluşmaları kapsamında ayrıca vatandaşlarla biraya gelerek halk buluşması yaptıklarını dikkat çeken Başkan Eroğlu, bu anlamda başlattıkları çalışmaların aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi.

Başkan Eroğlu, Kapalı Pazar Yerini Açıkladı

Başkan Eroğlu, Kapalı Pazar Yerini Açıkladı

Başkan Eroğlu, Kapalı Pazar Yerini Açıkladı

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