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Başkan Eroğlu ve ekibi sahaya çıkıyor

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Başkan Eroğlu ve ekibi sahaya çıkıyor
Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, bünyesinde 28 kişilik ekip kurdu. Üç aylık süre içerisinde 3 bin ailenin kapısını çalacak olan Eroğlu ve ekibi, hazırladıkları mektuplarla vatandaşın memnuniyeti ölçecek

Tokat Belediyesi, 2017 yılında yapılacak olan çalışmalarla ilgili tüm evlere mektup göndermeye hazırlanıyor. Halkla iç içe olmak ve vatandaşlara anında çözüm üretebilmek için belediye bünyesinde 28 ekip kurduklarını belirten Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, tüm mahallelerde ev ziyaretleri yapılacağını ifade etti.

tokat-sahada1.jpg180 HANEYE GİTTİK
Başkan Eroğlu, "Mahalle Buluşmaları kapsamında 28 kişilik ekiple ev ziyaretleri yapıyoruz. Ev ziyaretlerinde vatandaşların belediyemizden isteği, talepleri dinleniyor ve not ediliyor. İki hafta önce başladığımız çalışma neticesinde 36 mahallede 5'er tane ev ziyaret edildi. Bugüne kadar toplam 180 haneyi ziyaret etmiş olduk. Tüm notları değerlendirdik. Böylece mahallede insanlarımızın belediye ile ilgili algılarını ölçüyoruz" dedi.

"Yaptığımı ziyaretlerde vatandaşlarımızın memnuniyetini hissettik ve yapılan çalışmaların vatandaş nezdinde yer bulduğunu gördük" diyen Eroğlu şöyle konuştu; "Bununla birlikte bir takım eksikliklerimizi de hissettik. Belki atlamış olduğumuz arıza ve eksiklikleri gördük. Yeni görevlendirmeler yaptık ve arkadaşlarımız yeni mahalleleri ziyaretlere devam edecek. Üç Bin aileyi önümüzdeki üç ay içerisinde ziyaret edecek, insanların gönlüne girmeye devam edeceğiz."

Mektup çalışmasının hazır olduğunu belirten Başkan Eroğlu, "Önümüzdeki haftalarda hane hane dağıtacağız. Vatandaşlarımızdan geri dönüş alacağız" dedi.

Taner YEŞİLSU / TOKAT

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