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Başkan Eroğlu'nun bir günlük güncesi

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Başkan Eroğlu'nun bir günlük güncesi
Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, sabah mesaisine Belediye şantiye binasında hizmet veren birimleri ziyaret ederek başladı. Gerçekleştirilen ziyaretlerde incelemeler yapıldı ve bilgiler alındı

Sabah mesaisine Belediye Şantiye sahasında yer alan teknik birimlerden Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etmekle başlayan Tokat Belediye Başkanı Av Eyüp Eroğlu,alın terlerini Tokat şehrine akıtan personelleri çalışma alanlarına sevk ederek başladık diyerek, bütün çalışanlara hayırlı işler diledi.

Daha sonra Esentepe Mahallesi Borsa Ortaokulu arkasında bölge sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla imar planına uygun olarak açılan yeni yolda devam eden çalışmalar ile Bahçelievler Mahallesi Ağbayır Mevkiinde yeni içme suyu hattı ve altyapı hat yenileme çalışmalarını inceledi.

Bahçelievler Mahallesi Ağbayır mevkiinde son derece yetersiz olan küçük bir içme suyu hattının olduğunu söyleyen Başkan Eroğlu şunları kaydetti; "Hem bölgedeki hemşehrilerimizin talepleri hem gelecekte daha büyüyecek bir mevkii olması sebebiyle buraların alt yapılarını hızlı bir şekilde bitirelim istedik. Toplamda iki kilometreye yakın bir alana tekabül ediyor. Biz bu alanda içme suyu hattını, kanalizasyonunu 200-250’lik hatlarla 20 tane de baca koymak suretiyle buranın alt yapısını düzgün bir hale getireceğiz. Bugün belediye ekiplerimiz 24 farklı noktada çalışıyor. Ekiplerimi tebrik ediyorum, hemşehrilerime de hayırlı olması temennisinde bulunuyorum." Taner YEŞİLSU / TOKAT

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