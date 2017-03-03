Başkan Erol Bedir Kayserispor Taraftarına Teşekkür Etti

Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, kendilerini maçlarda yalnız bırakmayan Kayserispor taraftarına teşekkür etti.

Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, kendilerini maçlarda yalnız bırakmayan Kayserispor taraftarına teşekkür etti.

Kayserispor taraftarına yazılı bir açıklama ile teşekkür eden ve Passolig kartları konusunda çağrıda bulunan Başkan Erol Bedir, önceki akşam oynana ve Kayserispor'ıun galibiyeti ile sona eren Fenerhabçe-Kayseri maçı ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilindiği üzere bu akşam Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçını kendi sahamızda oynadık.Rakiplerimize eşit şartlarda mücadele etme imkanı tanınmayan,her türlü girişimimize rağmen "Perşembe" oynatmakta ısrar edilen maçımızı oynarken tabii birinci önceliğimiz süper lig maçları olduğu için kadromuzda bulunan ancak daha az forma şansı bulabilen oyuncularımızla sahaya çıktık.Alışılmış kadromuzdan 8 oyuncumuzun yerine yeni futbolcularımız görev aldı.Amacımız iki ayaklı olan bu turun sonucunu İstanbul'a taşımak ve Pazar günü oynayacağımız Kasımpaşa maçına daha diri çıkmaktı.Teknik heyetin planı tam işlerken 45.dakikadaki garip olay her şeyi alt üst etti.

Ligin ilk yarısındaki Alanyaspor maçımızı da yönetip futbol kamuoyunun ittifakla kabul ettiği hatalara imza atarak mağlup olmamıza neden olan hakem Ümit Öztürk yine akla ziyan bir kararla önce lehimize atış ve dirsekle yaptığı hareketten dolayı Lens'e sarı kart vermesi gerekirken aleyhimize faul kararı vermiş ve top durmadan kullanılan atış sonunda gol olmuştur.Yardımcı hakem,ısrarla yerinde çakılı durmuş ve golün iptal edilmesini beklemiştir. Ancak maçın hakemi ise (vücut diline bakarsak) şaşkın ve çaresiz bir şekilde golü vermiştir.Deplasmanda atılan golün avantajını ele geçiren Fenerbahçe ve demoralize olan Kayserispor'umuzun maçın 2. yarısında mücadelesinde de lehimize verilmeyen açık-net penaltı pozisyonunu da hesaba katarsak bu yıl özellikle Z.T.K. "daki son maçlarda çok ciddi hakem hataları oluştuğunu görebiliriz.

Bu hatalarda büyük-küçük fark etmemektedir. Beşiktaş-Fenerbahçe ve Başakşehir-Galatasaray çeyrek finale kalma maçları bunlara örnektir. Bu arada Pazar günü Kasımpaşa ile süper ligde oynayacağımız maçın hakemi Mete Kalkavan da bu hataları yapan hakemlerimizden birisi olup, inşallah Pazar günkü maç hem kendisi hem de her iki takım için hayırlı olur.)

Bu hataların organize olmadığına inanıyor, her insan gibi hakemlerimizin de yanlış karar verebileceğini kabul ediyoruz. Ancak hakemlerin verdikleri kararlar maçın sonucuna tesir etmesi halinde zincirleme ne kadar çok kişi ve kurumun etkileneceğini göz önünde bulundurarak tarafsız, objektif ve doğru karar verme konusunda daha titiz olmaları gerekmektedir.

Galip veya mağlup, her oynadığımız maçın geride kaldığının bilinciyle, nasıl olursa olsun galibiyetlerinden dolayı Fenerbahçe'yi tebrik ediyor, her geçen gün artan sayı ve coşkuyla bizleri destekleyen taraftarlarımıza en derin şükranlarımızı sunuyoruz."

Başkan Erol Bedir, Kayserili hemşehrilerini de passolig kartı olmadan maç izleyemeyecekleri konusunda uyardı. Başkan Erol Bedir, konuyla ilgili olarak, "Mevcut mevzuatlara göre, herhangi bir kişinin maç izleyebilmesi için öncelikle bir "passolig" kartı ve bu karta tanımlı bir "koltuk" olması gerekmektedir. Kişinin koltuk tanımlı passolig kartını gösterip ilgili kapıdan ve mutlaka turnikeden geçmesi gerekmektedir. Üst düzey bir yönetici veya görevli için kapı açıldığında,dışarıda bekleşenlerin girmek için yüklenmesi sadece güvenlik önlemleriyle aşılabilecek bir konu değildir.

Kartı veya yeri olmaksızın istedikleri zaman istedikleri yerden stada girme hakkını kendisinde görenlerin,öncelikle kendilerine, Kayserispor'umuza ve saatlerce kuyruk bekleyip passolig kartı veya bilet alan maraton ve kale arkasında, maç izleyen Kayserispor sevdalılarına saygı adına,

Maç saatine bırakmadan passolig kartını alıp, hangi tribün veya locada maçı izleyecekse onun işlemlerini yapıp stada gelmelerini ve herhangi bir kargaşaya izin vermemelerini rica ediyoruz.

Önceki haftalarda localar, tribünler, vip vs tamamına yakını boş olduğu için (etik olmasa da) belki durum idare edilebilirdi .Fakat,şimdi durum farklı olup,boşta loca,vip vs bulunmamaktadır.

Özellikle son maçlarımızda önceden beri alışkanlık haline getirip, maç saatinde arkadaşlarıyla gelip istediği kapıdan istediği tribün veya locaya girebilen passolig kartı olmayan, tanımlı yeri bulunmayan bazı hemşehrilerimizden dolayı kulübümüz TFF tarafından devamlı uyarılmakta, turnike dışı girişler nedeniyle çok zor durumda kalmaktadır. Fenerbahçe maçında da aynı durumlar yaşanmış olup,maçın TFF temsilcileri tarafından tutanak tutulmuştur.

Bu tablo bizlere yakışmamaktadır. Bir şekilde içeri girilse bile başkasının hakkına el uzatmak söz konusu olacaktır.

Bu itibarla ,kapıdaki görevlilere kendimizi sözle değil,elimizdeki yer tanımlı passolig kartı ile tanıtıp,turnikelerden geçerek girmek en doğru ve adil yöntem olacaktır.

Öte Yandan Büyük Taraftarımıza teşekkür etmek, bahse konu olaya dikkat çekebilmek maksadıyla, misafir etmeleri halinde maçın ilk yarısını taraftarlarımızla birlikte Kale Arkası tribününde, ikinci yarısı misafirlerimizle ilgilenmek için ayrılmış yerimizde izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erol Bedir, son olarak, tüm Kayserili futbolseverleri, Pazar günü saat 19.00 "da oynanacak olan Kasımpaşa maçına davet etti.