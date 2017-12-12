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Başkan Eşkinat Miniklerin Yerli Malı Heyecanına Ortak Oldu

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Başkan Eşkinat Miniklerin Yerli Malı Heyecanına Ortak Oldu
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Kamil Korkmaz Zafer İlkokulu tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (Yerli...

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Kamil Korkmaz Zafer İlkokulu tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (Yerli Malı Haftası) dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı.

Tekirdağ Kamil Korkmaz Zafer İlkokulu Müdürü Mehmet Ergen tarafından karşılanan Eşkinat, bir süre okulun durumu ve belediye olarak yapılan çalışmalar hakkında Ergen ile sohbet ederken ders zilinin çalması ile beraber öğrencilerin yerli malı heyecanına ortak oldu.

"Geleceğimiz için yerli üreticiye daha fazla sahip çıkmalıyız"

Öğrencilerle tek tek sohbet edip yerli malının ne olduğunu soran Eşkinat, öğrencilerin verdiği bilinçli ve anlamlı yanıtlardan dolayı öğretmenlerini ve ailelerini tebrik ederken; "Ülkemizin geleceği için yerli üreticiye ve yerli mallarına daha fazla sahip çıkmamız gerek. Yerli malına teşviki arttırıp Cumhuriyet'in kuruluşundaki ruhu geri kazanmalıyız. Bu da eğitim ile olacak bir şey. Siz değerli veliler, saygıdeğer öğretmenler. Bu çocukları öyle bir yetiştirmeniz gerekiyor ki onlar iyi değil en iyileri olmalı. Bizim geleceğimizi geri kazanmamızın tek yolu bu. Umarım bu hafta yerli ürünlerin, yerli yatırımların canlanmasına vesile olur" dedi.

Veliler tarafından yerli malı haftası nedeniyle hazırlanan ikramları öğrencilerle birlikte tadan Eşkinat etkinliğin sonunda tüm öğrencilere Atatürk imzalı anahtarlık hediye etti.

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