Başkan Eşkinat Radyo Can’da Canlı Yayına Katıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Radyo Can'da canlı yayına katılarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Radyo Can'da canlı yayına katılarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Eşkinat, Radyo Can'da Hasan Akın'ın yönetmenliği, Gazeteci Ruhan Yalçın'ın sunuculuğunu yaptığı Camekan isimli programa katıldı. Canlı yayınlanan programda Ruhan Yalçın'ın ve sosyal medya üzerinden soru yönelten vatandaşların sorularına yanıt veren Eşkinat, merak edilen tüm konulara açıklık getirdi.

Özellikle geçen ay gündemi meşgul eden pazaryeri ile ilgili detaylı açıklamalarda bulunan Eşkinat, gerçek pazarcı esnafının asla mağdur edilmeyeceğinin altını çizdi.