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Başkan Eşkinat Tekirdağ Smmm Odasında Muhasebeciler Haftası Kutlamalarına Katıldı

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Başkan Eşkinat Tekirdağ Smmm Odasında Muhasebeciler Haftası Kutlamalarına Katıldı
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası münasebetiyle Tekirdağ Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'na ziyarette...

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası münasebetiyle Tekirdağ Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'na ziyarette bulundu.

Ziyaret dışında bir panele de konuşmacı olarak katılan Belediye Başkanı Eşkinat, Oda üyesi muhasebecilere ve mali müşavirlere hitap etti.

"Sosyal projeleri sivil toplumla birlikte yapmak istiyoruz"

Eşkinat, belediye olarak sosyal projelerle Türkiye çapında adından söz ettirdiğini belirterek, "Biz belediye olarak üstümüze düşeni yapıyoruz ama bu sosyal projeleri sivil toplumla birlikte yapmayı istiyoruz. İşte o zaman kendimizi başarılı bir belediye olarak görebiliriz" diye konuştu.

"Odanız bizi denetlemek isterse bundan memnuniyet duyarız"

Muhasebe Haftası'nı da kutlayan Eşkinat, "Bütün muhasebecilerimizin haftasını kutluyorum ve bu vesileyle odanızın üyeleri belediyemizi denetlemek isterse bizim de bundan memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Panelde Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi Özocak da belediyenin 2016 yılı çalışmaları ile ilgili sunum yaptı.

Başkan Eşkinat Tekirdağ Smmm Odasında Muhasebeciler Haftası Kutlamalarına Katıldı

Başkan Eşkinat Tekirdağ Smmm Odasında Muhasebeciler Haftası Kutlamalarına Katıldı

Başkan Eşkinat Tekirdağ Smmm Odasında Muhasebeciler Haftası Kutlamalarına Katıldı

Başkan Eşkinat Tekirdağ Smmm Odasında Muhasebeciler Haftası Kutlamalarına Katıldı

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