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Başkan Eşkinat’tan Duayen Gazeteciye 50. Yıl Sürprizi

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Başkan Eşkinat’tan Duayen Gazeteciye 50. Yıl Sürprizi
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ'ın duayen gazetecilerinden Şerif Baysalan'ı ziyaret ederek, meslekteki 50. yılını kutladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ'ın duayen gazetecilerinden Şerif Baysalan'ı ziyaret ederek, meslekteki 50. yılını kutladı.

Ziyarette Başkan Eşkinat, duayen gazeteci Şerif Baysalan'a çiçek takdim ederek, Baysalan'ın hayatının anlatıldığı "Kasabanın Şerifi" kitabını hediye etti. Baysalan'ın meslekte yarım asrı devirmesinden çok örnek bir gazeteci olarak bu başarıyı yakalamış olmasının önemli bir nokta olduğunun altını çizen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Herkesin hakkıyla yapamayacağı bir meslektir gazetecilik. Son dönemde maalesef de olumsuz örneklerin her geçen gün arttığı bir meslek. Şerif Baysalan bu meslekte 50 yılı geride bıraktı. Önemli bir zaman yarım asır. Ancak asıl önemli olan bu 50 yılı üzerinde tek bir leke olmadan geride bırakmasıdır. Yeni nesiller bu şerefli meslekte Şerif Baysalan gibi isimleri örnek almalıdır" dedi.

Gazeteci Yazar Şerif Baysalan, Başkan Eşkinat'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederken, yarım asrı devirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Yeni kitabı "Tekirdağlı Kızçeler" hakkında da bilgi veren Baysalan, Süleymanpaşa Belediyesinin çalışmalarını değerlendirerek, görüşlerini Başkan Eşkinat'a iletti.

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