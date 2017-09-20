Başkan Ferit Karabulut: Halkımızın İhtiyaçları Doğrultusunda Çalışmaya Devam Edeceğiz

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, toplam 250 bin TL'ye mal olan fitness salonu düzenlenen törenle halkın hizmete sunuldu.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, toplam 250 bin TL'ye mal olan fitness salonu düzenlenen törenle halkın hizmete sunuldu.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ferit Karabulut, ilçeye, eksikliği hissedilen bir tesisi daha kazandırmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Katabulut, "İlçemizde kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin artması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İlçemize bir fitness salonu kazandırdık. Salonda spor yapabilecek çok uygun, güzel bir mekan oluşturduk. Kadın ve erkek tüm vatandaşlarımız belirlenen günlerde salonda spor yapabilecek. Bıkmadan yorulmadan halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, "Altıntaş Belediye Başkanlığının katkılarıyla yapılan Fitness Salonunun açılışını yaptık. Belediye Başkanımız Ferit Karabulut'a ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum.İlçemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. (YD - EFE)