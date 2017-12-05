Başkan Ferit Karabulut: İsmet Güral Zafer Osb’ye Yatırım Yapacak

Kütahya'nın Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral'ı ziyaret ederek, Zafer Organize Sanayi...

Kütahya'nın Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral'ı ziyaret ederek, Zafer Organize Sanayi Bölgesi hakkında görüşmelerde bulundu.

Başkan Karabulut, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Kütahya'nın büyük yatırımcısı İsmet Güral'ı makamında ziyaret ettik. Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin imarı ile ilgili bilgilendirme yaptım, fikrini aldım. İsmet Güral'ın nezaketi, karakter yapısı, mütevazi kişiliği beni çok etkiledi. Kütahya böyle bir yatırımcıya sahip olduğu için çok şanslı. Allah hizmetlerini bereketli eylesin. Bizlere Altıntaş Organize Sanayi Bölgesine mutlaka yatırım yapacağım ve bu konuda çalışmalarım var dedi. İlçemiz için hayırlara vesile olsun" diye konuştu.(YD-EFE)