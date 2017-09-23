BAŞKAN FETÖ'CÜ ALIMINA BİZİ ALET ETMESİN

CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz, partidaşı meclis üyeleri ile basın toplantısı düzenledi, FETÖ'den tutuklanan bilgi işlem memurunun atama yetkisine Başkan Taşçı'nın sahip olduğunu söyledi. Akcagöz, televizyonda konuyu tartışma teklifi yaptı.

CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz, Atakum Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi'ne 3,5 yıl belediye bünyesinde çalışan taşeron işçinin sözleşmeli memur olarak alımından sonra FETÖ'den tutuklanması ile ile ilgili CHP'li belediye meclis üyeleri ile birlikte açıklama yaptı.

Akcagöz, "Bu kişinin, yaklaşık 3,5 yıldır, Belediyenin hizmet aldığı bir şirket bünyesinde çalışırken, bundan bir buçuk ay önce adeta ödüllendirilerek belediyede boş bulunan kadrolardan birine sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmesi kararlaştırılmıştır.

Biz bu açıklamayı yaptıktan sonra, Sayın Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın, oldukça sinirli, adeta kendinden geçmiş şekilde yapmış olduğu açıklamaları duyduk. Öncelikle, bu kadar sinir bir siyasi için fazladır, kendisini uyarıyoruz "dedi.

KRİPTO FETÖ'CÜLER MEYDANDAYDI

15 Temmuz gecesi nerede olduğunu soran Başkan Taşçı'ya cevap veren Akcagöz, " Ben 40 yaşındayım. Kendimi bildim bileli demokrasi türküleri söylüyorum ve demokrasi nöbeti tutuyorum. Biz demokrasi nöbeti tutmaya, bir zamanlar sizin birlikte iş tuttuğunuz FETÖ bu millete silah çekmeye yeltendiğinde başlamadık. Biz bu eli kanlı örgütün, devletin içine nasıl sızdığını Meclis kürsülerinden dile getirirken siz üzerimize yürüyor, sesimizi kesmeye kalkıyordunuz. Ayrıca, hatırlatmak isterim ki, 15 Temmuz gecesi Cumhuriyet meydanında bayrak sallayan zevatın bir kısmı, kripto FETÖ’cülükten cezaevinde. Bunu, aklınızın bir köşesinde tutun "diye konuştu.

ATAMALARI BAŞKAN YAPAR

CHP'li meclis üyelerinin FETÖ'den tutuklanan personelin işe alımında imzası olduğu konusuna açıklamasında değinen Akcagöz," Sayın Başkanın, “CHP’li Belediye Meclis üyeleri de FETÖ’den tutuklanan şahsın personel alımı için imza verdi” iddiasına gelelim. İşte belge burada. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesi açık. Atakum Belediye Meclisi’nin, personel alımı gibi bir yetkisi yok. Personel atamalarında yetkili olan tek kişi, Başkanın kendisidir. O halde nedir? Başkan İshak Taşçı, gerçekleri saptırmaktan başka şey yapmıyor. Belediye Kanunu’nun 38. Maddesinin “j” fıkrası, belediye personelini atama yetkisinin Belediye Başkanı’nda olduğunu açıkça söylüyor. Belediye Başkanı’nın bu kanunu bilmemesi imkansızdır diye düşünüyoruz. Belediye Meclisi’nin, ancak tayin edilen personelin maaşını belirleme gibi bir yetkisi var. O halde; Taşçı’ya, Ziya Paşa’nın terkibi bendiyle cevap vermek gerekirse; “ Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın? “

AKCAGÖZ'DEN TELEVİZYONDA

CANLI YAYINDA TARTIŞMA DAVETİ

Akcagöz şöyle devam etti; "

Sonuç olarak birde şunu söylemek ve sizlerin vasıtası ile İshak Taşçı'ya şu mesajı iletmek istiyorum. Taşçı bizim mesnetsiz iddialarda bulunduğumuzu dile getiriyor. Öyle değil mi? O halde, iddialarımız mesnetsiz mi değil mi, bunları bir araya gelip konuşmakta fayda var. Sayın Başkan; AKP İl Başkanınızı çağırdım gelmedi, gelemedi. Ben senden rica ediyorum. Bir araya gelelim; bundan çekinmeye gerek yok. Sen gel, derdini anlat. Ben de kendi meramımı anlatayım, kamuoyu gönlüne göre karar versin. Senden gerçekten rica ediyorum. FETÖ denen yapının serüvenini, gel Samsun ekranlarında konuşalım. Bakalım hep beraber, FETÖ kurmayları ile aynı fotoğraf karelerinde kimler yer almış. Kimler, FETÖ’ye ait olduğu tespit edilen okulların açılışını yapmış? Kimler, FETÖ elebaşına hocaefendi diye övgüler düzmüş? Kimler, Samsun’da FETÖ ile işbirliği içine girip, servetine servet katmış? Korkma, çekinme. Haydi bakalım görelim senin yiğitliğini. Sadece biz değil bütün Samsun kamuoyu görsün..

Var mısın, yok musun?



Kumpası kim kurdu?