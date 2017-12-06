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Başkan Fırat’tan Kudüs Tepkisi

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Başkan Fırat’tan Kudüs Tepkisi
Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, ABD'nin Kudüs hamlesine tepkisine sert tepki gösterdi.

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, ABD'nin Kudüs hamlesine tepkisine sert tepki gösterdi.

Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma girişiminin son derece yanlış olduğunu kaydetti.

Mahmut Fırat, "ABD'nin Kudüs ile ilgili planları ve bu planların önünde ilk olarak Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanımaları ve ardından büyük elçiliklerini Kudüs'e taşıma kararları son derece yanlış bir tutumdur.

Bir taraftan 6,9 milyar nüfusa sahip Müslümanlara karşı bir saygısızlıktır. Bir taraftan da bölgede sağlanması istenen barış ve huzurun ve bölge halkının refahının bozulmasına sebep olacaktır. ABD tarafından izlenen bu politika Kudüs'ün işgaline kadar gideceği aşikar derece de ortadadır. Müslümanların kutsal gördüğü bu şehre kimse bu şekilde el atmamalıdır" dedi.

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