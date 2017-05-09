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Başkan Genç, El Sanatları Sergisini Açtı

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Başkan Genç, El Sanatları Sergisini Açtı
Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, belediyenin el sanatları kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin ürünlerini sergilediği el sanatları...

Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, belediyenin el sanatları kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin ürünlerini sergilediği el sanatları sergisini açarak sertifikalarını takdim etti.

Kaymaklı Mahallesi'nde belediyeye ait Gençlik Merkezi'nde açılan sergide; el sanatları, resim, fotoğraf, hat, tezhip, nakış, el işleri, hasır ve kazaziye gibi sanat dallarıyla ilgili eserler sergileniyor.

Serginin açılışında konuşan Başkan Genç, geleneksel el sanatlarını korumayı ve geleceğe taşımayı bir yükümlülük olarak gördüklerini belirterek, "Kuruluşundan itibaren kültürel ve sosyal alandaki faaliyetlerin önemli bir kısmını bu tür el sanatları kursları düzenlemek ve bu şekilde hem istihdama katkı sağlamak hem de kaliteyi yükselmek ve el sanatlarındaki zenginliğimizi artırmak adına yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Ortahisar Belediyesi'nin açtığı meslek edindirme ve üniversiteye hazırlık kurslarına 8 bin 110 kursiyerin kayıt yaptırdığını ve bu kursiyerlerden 7 bin 568" nin kursları başarıyla tamamladığını kaydeden Başkan Genç, "Bu çok çok ciddi bir rakam. Kurslarımızda eğitim gören 7 bin 568 kursiyerimize de 310 tane hocamız ders vermiştir. İŞKUR, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Olgunlaşma Enstitümüz ve Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile mükemmel bir işbirliğimiz var. Çok iyi bir ahengimiz var. Bu çalışmaları bir kişinin yapması mümkün değil. Hep beraber programlıyoruz, belediyemiz de bu işi himaye ediyor. Ve bu şekilde başarılı neticeler elde ediyoruz. Bugün de bunların bir örneğini gerçekleştiriyoruz. Sergimiz üç gün sürecek. Geleneksel el sanatlarımızı korunmak ve geleceğe devretmek gibi bir yükümlülüğümüz var. Bu çalışmalarımıza her zaman her platformda destek olan çok kıymetli kaymakamımıza, valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize ve bakanımıza teşekkür ediyorum. Bizi bu manada her zaman motive ediyorlar. Peşinen söyleyeyim. Burada çok harika ürünler ortaya çıkıyor. Bu serginin hazırlanmasında emeği geçen çok değerli hanımefendilere ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

Öte yandan Ortahisar Belediyesi'nin 2016-2017 eğitim öğretim yılında İŞKUR ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği 17 farklı alanda açılan kurslara bin 200 kursiyer katıldı. Bu kurslarda 54 eğitmen de görev aldı.

Başkan Genç, El Sanatları Sergisini Açtı

Başkan Genç, El Sanatları Sergisini Açtı

Başkan Genç, El Sanatları Sergisini Açtı

Başkan Genç, El Sanatları Sergisini Açtı

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