Başkan Genç ‘evet’ için koşuyor

Referandumda daha fazla 'evet' için saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Canik Belediye Başkanı Osman Genç, gezilerinin 4. gününde oldukça yoğun bir çalışma yürüttü. Yabancılar Pazarı esnafıyla biraraya gelen Genç, üç mahallede de vatandaşlarla buluştu.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, 16 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Başkan Osman Genç, referandum gezilerinin 4. gününde Canik Kültür Merkezi'nde Yabancılar Pazarı esnafı ile biraraya geldi. Esnaflara referandumun önemini anlatan Başkan Genç, bugüne kadar inanmadığı hiç bir şeye evet demediğini belirterek, referandumda sandıktan güçlü bir 'evet' çıkmasının güçlü Türkiye'nin önünü açacağını söyledi.

'GEÇMİŞİ EN İYİ ESNAFIMIZ BİLİR'

AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Korucu ve meclis üyelerinin de yer aldığı kahvaltının ardından esnaflara yönelik konuşan Başkan Genç, "Mevcut sistemin acılarını, olumsuzluklarını geçmişte belki de en yakından esnafımız hissetti. Sizler için ekonomi ne kadar güçlü ve istikrarlı olursa, işleriniz de o kadar iyi oluyor. Dolayısıyla mevcut sistem krize oldukça müsait. Bunun örneklerini geçmiş yıllarda defalarca tecrübe ettik. Bugün çok şükür Cumhurbaşkanımız var ve istikrarlı bir AK Parti hükümeti var. Ancak yarın yeniden geçmişe dönmeyeceğimizin garantisi yok. Dolayısıyla geçmişimizi asla riske atamayız" dedi.

'BU BİR MİLLİ DAVADIR'

Türkiye'nin, büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğuna vurgu yapan Başkan Genç, "Bu değişim ve dönüşüm sürecinde iç ve dış mihraklar, ülkemizin yükselişine dur demek için gece gündüz çalışıyor. Türkiye, sınırları içinde ve dışında gerek ekonomi, gerek, siyasi, gerekse askeri alanlarda adeta yeni bir istiklal harbi verirken, hızlı karar almak için yönetim sistemimizi değiştirmekten başka çaremiz yoktur. Bu süreçte yapacağımız çalışma da bir milli seferberliktir. Bu bir milli davadır. Bu değişim ülkemizin istiklali, istikbali, istikrarı için çok büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

'REJİM SORUNU YOKTUR'

Türkiye'nin rejim sorunu olmadığına da işaret eden Genç, "Türkiye 1923 yılında Cumhuriyet’e geçerek rejim tercihini yapmıştır, artık milletimizin böyle bir meselesi yoktur. Türkiye’de belli bir güruh var. Hep aynı taktiklerle ülkeyi oyalama derdine girdiler. Son anayasa değişikliğinde de aynı taktiği izlediler. Türkiye’nin yaşadığı darbelerin, muhtıraların, krizlerin, sıkıntıların sebebi olan mevcut sistemi göklere çıkartarak sürekli cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemini karalıyorlar. Anayasa değişikliği, iradede çift başlığı ortadan kaldıran, yürütmeyi, yasamayı, yargıyı yerli yerine oturtan bir düzenlemedir" şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARDAN EVET OYU İSTİYOR

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, daha sonra esnaflarla sohbet etti ve Yabancılar Pazarı esnafının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili sorularını yanıtladı. Öte yandan referandum gezilerini sürdüren Başkan Genç, vatandaşlardan evet oyu istemeye devam ediyor. Kuzey Yıldızı, Karşıyaka ve Gaziosmanpaşa Mahallelerinde çay ocaklarında vatandaşlarla buluşan Genç, sohbet ettiği vatandaşlara neden referandumda evet denilmesi gerektiğini açıkladı, vatandaşlardan evet oyu istedi.