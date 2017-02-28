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Başkan Genç: 'Gençlere hakaret sayarım'

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Başkan Genç: 'Gençlere hakaret sayarım'
Canik Belediye Başkanı Genç, yeni Anayasa değişikliği ile milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürüldüğünü belirterek, "Bazıları çıkmış diyorki; '18 yaşında milletvekilimi olur. Ben bu söylemi hakaret olarak sayarım. Gençlerimize güveniyoruz" dedi

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Samsun Şube Başkanlığı'nı ziyaret etti. Canik Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Erbay ve TSD Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu'nun hazır bulunduğu ziyarette engelli vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Genç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öngören Anayasa değişikliğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Referandum bir siyasi parti meselesi değildir" diyen Başkan Genç "Aktif olarak vatandaşlarla hergün bir yerdeyiz. Referandumda evet yada hayır denilirse ne olacağını anlatıyoruz. Vatandaşımıza Anayasa değişikliği 'tek adam yönetimi geliyor, rejim değişiyor, ülke bölünecek, bir daha seçim yapılmayacak' söylemleri ile yanlış anlatılıyor. Bunları söyleyenler bilmeden konuşuyorlar. Milletvekillerimiz Anayasa değişikliğini TBMM'de görüştü ve halk oylamasına 16 Nisan'da sunulacak. Getirilen değişiklik bir hükümet sistemidir. Bunun milletimize doğru anlatılması gerekiyor. Bu değişiklik bir rejim değişikliği değildir "dedi. 

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GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ 

Osmanlı Devleti'nin üniter yapıya sahip olduğunu belirten Başkan Genç  "Türkiye Cumhuriyeti üniter yapı ile kurulmuştur ve böyle devam edecektir. Eyaletleri bulunan Almanya ve Amerika'nın kuruluşunda federatif yapı ile kurulmuştur. Türkiye'nin yönetim sistemi olan parlementer sistemde sıkıntı olduğu için bu düzenleme yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümeti ile istikrar kalıcı hale gelecek.Geçmişte yaşanan siyasi ve ekonomik krizler geride kalacak. Vesayet sistemi tasfiye edilecek. Ayrıca yeni Anayasa değişikliği ile milletvekili seçilme yaşı 18'e iniyor.  Bazıları çıkmış ' 18 yaşında milletvekilimi olur?' diyor. Ben bunu gençlerimize yapılmış hakaret olarak sayarım. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi sırasında gencecik çocuklarımız tankların altına yatarak mermilere meydan okuyarak darbeye geçit vermedi. Fatih Sultan Mehmet genç yaşta İstanbul'u fethetti. 9 milyon gencimiz var. Gençlerimize güveniyoruz. Tecrübe ve gençlerimiz aynı mecliste karar alma sürecini dahada güçlendirecektir" diye konuştu. Konuşmaların ardından Nuray İshak'ın doğum günü pastası hepbirlikte kesildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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