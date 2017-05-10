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Başkan Genç, İpekyolu Projesi’ni Tmmob İle Masaya Yatırdı

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Başkan Genç, İpekyolu Projesi’ni Tmmob İle Masaya Yatırdı
Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, Mağmat Boğazı'nda yapılacak olan "Tarihi İpekyolu Canlandırma Projesi'ni TMMOB Trabzon Şubesi ile masaya...

Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, Mağmat Boğazı'nda yapılacak olan "Tarihi İpekyolu Canlandırma Projesi'ni TMMOB Trabzon Şubesi ile masaya yatırdı.

TMMOB Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası Trabzon şube başkanlarıyla İpekyolu Projesi'yle ilgili görüş alışverişinde bulunan Başkan Genç, kent paydaşlarının projeye katkısının son derece önemli olduğunu belirterek, Trabzon'da daha önce ortak akılla hareket edilmediği için şu anda kentsel dönüşüm projelerinin gündeme geldiğini söyledi. Başkan Genç, kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili, "Hiçbir şey yapmasak bile sadece yıksak bu bile şehrimiz için çok önemli bir kazanım olacaktır" dedi.

"Şehir plancıları, mimarlar ve ziraat odalarının aklının olmadığı bir projenin ben çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum" diyen Başkan Genç, "Maalesef daha önceki yıllarda istişareye dayalı bir şehir planlaması yürütülmedi. Bugün bunun ceremesini çekiyoruz. Bir taraftan yıkarken, diğer taraftan da şehrimizi yeniden inşa ediyoruz. Eğer zamanında planlı, programlı bir kent planlaması yürütülseydi şimdi yıkmak zorunda kalmayacaktık. Mağmat Boğazı'nda inşa edeceğimiz İpekyolu Projemizin mümkün olduğu kadar bu iş ile ilgili odalarımızla istişare ederek onların fikirlerini alarak yürütmek istiyoruz. Çünkü yapacağımız projenin çok uzun yıllar Ortahisar'a hizmet etmesini istiyoruz. Yani yap, boz olmasın istiyoruz, ileriye dönük bütün ihtiyaçları karşılayabilecek bir eserin ortaya çıkması için değerli odalarımızla istişare ediyoruz. Onların fikirlerini alıyoruz. Bunun her zaman için çok çok faydasını gördüğümüzü samimiyetle ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Trabzon Kent Konseyi Başkanı ve TMMOB Trabzon İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Yaylalı da, İpekyolu Projesi'nin Trabzon'a çok cazip bir turizm yerleşkesi kazandıracağını kaydederek, "Yeşil ile iç içe olan bir proje. Sportif faaliyetlerden tutunda kültürel ve sanatsal hatta bilimsel etkinliklerin aynı anda yapılabileceği çok boyutlu bir eser ortaya çıkacak. Böylesine büyük çaplı bir projenin yapılacak olmasından son derece memnununuz" ifadelerini kullandı.

Başkan Genç, İpekyolu Projesi’ni Tmmob İle Masaya Yatırdı

Başkan Genç, İpekyolu Projesi’ni Tmmob İle Masaya Yatırdı

Başkan Genç, İpekyolu Projesi’ni Tmmob İle Masaya Yatırdı

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