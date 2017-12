Başkan Gençer, Büyükşehir Başkanı Kafaoğlu Ayvalık İçin Buluştu

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Olağan Meclis Toplantısı sonrası beraberindeki meclis üyeleri Ahmet...

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Olağan Meclis Toplantısı sonrası beraberindeki meclis üyeleri Ahmet Erkal ve Hüseyin Barış'la birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile makamında kent sorunlarını detaylı bir şekilde dile getiren bir saatlik görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Gençer kentin en büyük sorunları kanalizasyon, yol yapım hizmeti ve ulaşımın yanı sıra doğalgaz, Altınova'da kurulacak olan Ayvalık Gıda ve Gıda İşlemeleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Zeytinlik alanları, Tabiat Parkı, maden arama tehlikesi gibi birçok konuyu masaya yatırdı.

Başkan Gençer "Kanalizasyon halk sağlığını tehdit ediyor"

Kent genelinde halk sağlılığını tehdit edecek duruma gelen Kanalizasyon konusunda detaylı rapor hazırlayan Başkan Gençer, acil çözüm istediklerinin altını çizdi ve bu konuda her türlü desteği verebileceklerini söyledi. Ayvalık merkez arıtma tesisinin çalıştırılmadığını, denize derin deşarj ile verildiğini anlattı. Bir an önce arıtmanın faaliyete geçmesi gerektiğini ve Ayvalık merkezde yaklaşık altı noktadan iç denize akan ve sokak aralarında onlarca noktada taşan kanalizasyon sorunun bir an önce giderilmesini istedi ve bu konuda çözüm önerilerini de anlattı. Sarımsaklı kanalizasyon bacalarından müthiş bir koku yayıldığını bunun yaz mevsimi gelmeden şimdiden engellenmesi gerektiğinin altını çizdi. Kanalizasyon sorunu konusunda Zekai Kafaoğlu'nu yeni göreve atandan BASKİ Genel Müdürü Talat Özen ile beraber Ayvalık'a davet eden Gençer, sorunları yerinde görmelerini de istedi.

Gençer'den Doğal Gaz Müjdesi

Ayvalık'ın temiz havasının korunması için kentin doğal gaza çok ihtiyacı olduğunu kaydeden Başkan Gençer, bu konuda Ayvalık halkının talebinin yerine getirilmesini istedi.

Başkan Kafaoğlu, Ayvalık Belediye meclisinin doğal gazın Ayvalık'a kazandırılması konusunda aldığı kararı desteklediklerini bu hizmeti el birliği ile yakın zamanda Ayvalıklılara sunacaklarını söyledi. Körfeze getirilmesi planlanan doğalgaz projesinde ilk açıklanan programda Ayvalık, kapsam dışında bırakılmıştı. Gençer böylece doğalgazın kente kazandırılması müjdesini Başkan Kafaoğlu'ndan almış oldu.

Atatürk Bulvarı Ayvalık'a yakışmıyor, el birliği ile çözüm gerek

Atatürk Bulvarındaki yolun Ayvalık'a yakışmadığını kaydeden Rahmi Gençer, Edremit girişinden İzmir çıkışı, Altınova Kazan Sitesi, Sarımsaklı İzmir girişinden Sarımsaklı otogarına kadar bütün ana arterin yenilenmesi gerektiğini ve buradaki yol yapım çalışmaların geçtiğimiz eylül ayında başlanacağının sözünü almışken bu hizmetin başka ilçelere kaydırıldığını şaşkınlıkla öğrendiklerini bu konuda acilen çözüm beklediklerini aktardı.

Ulaşım konusunda Ayvalık Halkı mağdur

Ulaşım konusunda Ayvalık halkının çok mağdur olduğunu ifade eden Gençer, özellikle yaz mevsiminde ciddi sıkıntılar yaşandığını 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz ulaşım haklarının sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Altınova - Sarımsaklı arasındaki kısa mesafenin başta olmak üzere kentin birçok noktasında ulaşımın güç olduğunu anlattı.

Ayvalık'a üç buçuk yılda bir tane durak yapılmadı

Atatürk Bulvarı boyunca konuşlandırılmış otoparkın kent trafiği için büyük problem olduğunun altını çizen Başkan Gençer, bu konuda çözüm önerilerini aktararak BALPARK'ın kaldırılmasını istedi. Ayvalık'ımızda üç buçuk yıldır hiçbir otobüs durağının yenilenmediğini Ayvalık halkının zor durumda bırakıldığını ifade etti.

Rahmi Gençer "Altınova sahilde maden çıkarılmasına karşıyız"

Ayvalık'ın en değerli mevkilerinden Altınova Sahilde denizde demir madeni çıkarılması konusunda girişimlerin olduğunu bu konuda görüşlerinin kesinlikle olumsuz olduğunu ifade eden Gençer, bu girişimi beraber hareket ederek engelleyebileceklerini söyledi. Başkan Kafaoğlu'da ise bu konuda Başkan Gençer'e destek olacağının sözünü verdi.

Gençer, "Altınova Gıda OSB'yi kuruyoruz"

Ayvalık Belediyesi'nin projesini hazırlayıp ve ilgili bakanlığa onaylattığı Ayvalık Gıda ve Gıda İşlemeleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çok yakın tarihte mütevelli heyetini kurup, projeyi hayata geçireceklerini anlatan Başkan Gençer, "Altınova'mız sizinde bildiğiniz gibi bugüne kadar tarımla var oldu. Ancak bugün tarım potansiyeline turizm potansiyelini ekledi. Bütün çiftçimiz üretimin her aşamasını kendisinin yapacağı bir sistemi hayata geçireceklerini böylece tüm gelirin bölge halkında kalmasını istediklerini aktardı. Bu adımın bölgede işsizlik ve göç sorununun çözümü için en büyük adım olduğunu, üreticilerin kümeleşerek büyük üreticilerle aynı desteği alacağını ve rekabet edeceklerini söyledi.

Gençer "Müteşebbis olarak 30 firma başvurusunu yaptı ve bunlar burada fabrika kuracak. Toplam 45 fabrikamız olacak. İlk etapta 700 kişiye iş olanağı sağlanacağız ve bu sanayi, gıda üzerine olacak. Çiftçiye büyük kazanç sağlayacak.'dedi.

Kafaoğlu, OSB kuruluşunda alt yapı konusunda her türlü desteği vereceklerini ifade ederken, üzerine düşen vazifeyi yerine getireceklerini söyledi.

Sarımsaklı Plajlarında düzen ve adalet istedi

Sarımsaklı Plajlarının yazın daha düzenli ve daha adil olmasını gerektiğini ifade etti ve çözüm önerini söyledi.

Tarihi çeşmelerin kullanıma açılmasını istedi

Ayvalık'ın en özel simgelerinden tarihi çeşmelerine son üç buçuk yıllık süreçte kör tıpa ya da saat takılması için girişimler olduğunu ve konuda halkta ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade eden Gençer, bu çeşmelerin kent kültürü için çok önemli olduğunu vurguladı. Tekrar kullanıma açılmasını istedi.

Doğal zenginliklerimizi birlikte koruyamaya devam edelim çağrısı

Tabiat Parkları, zeytinlik ve orman alanlarının korunması konusunda kararlı duruşlarını sürdüreceklerini belirten Başkan Gençer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden de bu konudaki desteklerinin aynı şekilde devam etmesini istedi.

"Daha iyi nasıl hizmet verebilirizi konuştuk"

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşme sonunda görüşlerini belirten Başkan Gençer, yapılan ziyaretin çok olumlu geçtiğini ve nasıl daha iyi hizmet verebileceklerini konuştuklarını söyledi. Kafaoğlu'nun Ayvalık sorunlarına yapıcı gözle baktığını ve önümüzdeki yakın süreçte Ayvalık'a iade-i ziyarette bulunarak, sorunları yerinde görmek istediğini ifade etti. Kafaoğlu'na ziyaret için teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.