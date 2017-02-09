Başkan Gevrek Yeni Statta İncelemelerde Bulundu

Evkur Yeni Malatyaspor'un maçlarını oynadığı İnönü Stadı'na Türkiye Futbol Federasyonu tarafından müsabaka oynamaya elverişsiz raporu verilmesinden...

Evkur Yeni Malatyaspor'un maçlarını oynadığı İnönü Stadı'na Türkiye Futbol Federasyonu tarafından müsabaka oynamaya elverişsiz raporu verilmesinden sonra gözler yeni stada çevrildi.

Bu hafta fikstürde ev sahibi göründüğü karşılaşmayı İstanbul'da Vodofone Arena'da oynayacak olan sarı-kırmızılılarda kulüp başkanı Adil Gevrek, son durumunu görmek için yeni statta incelemelerde bulundu.

Denizli müsabakası için Beşiktaş Kulübü'ne 250 bin TL kira bedeli verilmesinin ileriye dönük kulübe oluşturacağı külfeti göz önüne aldığı öğrenilen Gevrek'in yeni stadın tamamlanması için yüklenici firmaya "çalışmaları biraz daha hızlandırın" yönünde ricacı olduğu bildirildi.

Yeni yapılan statta incelemelerde bulunan Gevrek, zeminin üzerinde bir süre gezerek çimlerin son durumunu kontrol etti.

Rulo çimlerin yavaş yavaş kök salmaya başladığı yeni stattaki son durumla ilgili firma yetkililerinden bilgi alan Gevrek'e en erken Nisan başı gibi futbol müsabakası oynanabileceğinin söylendiği öğrenildi.