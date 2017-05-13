Başkan Gökçek, Eryaman’daki Stat İnşaatını Denetledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Eryaman'da yapımı devam eden stadyumun inşaat alanında, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Eryaman'da yapımı devam eden stadyumun inşaat alanında, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar'la birlikte, Eryaman Mahallesi'nde geçen yıl temeli atılan ve yapımı süren 22 bin seyirci kapasiteli stadyumun inşaat alanında incelemelerde bulundu. Yetkililerden, stadyum inşaatının yüzde 20'lik kısmının tamamlandığı bilgisini alan Gökçek, yüklenici firma yetkililerinden, çalışmaların hızlandırılarak, stadyumun gelecek futbol sezonunun 2. yarısına yetiştirilmesini istedi.

UEFA standartlarında modern stat

Büyükşehir Belediyesi tarafından 62 bin 255 metrekare arazi üzerinde inşa edilen Eryaman Stadı, UEFA standartlarında olacak. Statta 41 bin 630 metrekare de kapalı alan bulunacak. Stadyum, betonarme prefabrik tribün üzerine çelik konstrüksiyonlu, yarı açık, kabuk çatı sistemiyle inşa edilirken, tüm tribünlerin üzeri tamamen kapalı olacak. Modern bir mimariyle planlanan statta, 734 araçlık açık ve 38 araçlık kapalı otopark ile 7 otobüslük park alanı hizmet verecek.

22 bin koltuk kapasiteli stadın içinde bin 222 kişi kapasiteli VIP bölümü, 658 seyirci kapasiteli localar, engelli ve refakatçi seyirciler ile basın için farklı tribünler bulunacak. Statta ayrıca sakatlanmaları yüzde 70 oranında engellediği tespit edilen yüzde 100 doğal hibrit çim kullanılacak.