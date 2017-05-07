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Başkan Gökçek Muhtarlarla Bir Araya Geldi

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Başkan Gökçek Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Türkiye'de ne kadar faili meçhul cinayet varsa bunların sorumlusu FETÖ grubudur. En önemli cinayetleri...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Türkiye'de ne kadar faili meçhul cinayet varsa bunların sorumlusu FETÖ grubudur. En önemli cinayetleri rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu cinayetidir. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu FETÖ'nün askerleri öldürdü. Rus uçağını bunlar düşürdü, Rus Büyükelçisi'ni bunlar öldürdü, daha bir sürü olayın sorumlusu bunlardır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızılcahamam'da düzenlenen "Muhtarlar Eğitim Semineri ve İstişare Toplantısı"nda Ankara'nın 15 ilçesinde görev yapan 217 muhtarla bir araya geldi. Gökçek, muhtarlara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve yapılması planlanan hizmetleri anlattı. Gökçek, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında yaşanan olayları da görüntüler eşliğinde anlattı.

Başkan Gökçek, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de en çok muhtarlığın Ankara'da olduğunu söyledi. İl Özel İdarelerin kapanmasıyla Büyükşehir Belediyesinin maddi zorluklar yaşadığını, bu zorluklar içerisinde bile tüm mahallelere hizmet götürdüklerini kaydeden Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'da bin 317 muhtarlık var. Bu kadar mahalle başka hiçbir ilde yok. Dolayısıyla çok büyük bir kitleye hizmet ediyoruz. Özel idareler kaldırıldıktan sonra ilçe belediyelerden Büyükşehir Belediyesine bir kuruş para gelmedi. Yeni büyükşehir olan 14 ile İl Özel İdare paraları aktarıldı, ama Ankara Büyükşehir Belediyesine gelmedi. Gelir değişmedi ama gider arttı. Ankara'nın çevre ilçeleri hizmete susamış şekilde. Biz üç sene içerisinde eski parayla 2 buçuk katrilyon yatırım yaptık."

Muhtarlara 15 Temmuz sunumu

"15 Temmuz unutulmamalı, unutturulmamalı" diyen Gökçek, "Girişim başarılı olsa Türkiye'de kölelik hakim olurdu. FETÖ ne derse o olurdu. Türkiye'de ne kadar faili meçhul cinayet varsa bunların sorumlusu FETÖ grubudur. En önemli cinayetleri rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu cinayetidir. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu FETÖ'nün askerleri öldürdü. Rus uçağını bunlar düşürdü, Rus Büyükelçisi'ni bunlar öldürdü, daha bir sürü olayın sorumlusu bunlardır. 17-25 Aralık olaylarından sonra biz ilişkilerimizi koparmamızla CHP destek verdi. Şimdi onların da başına musallat oldu" dedi.

Gökçek, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ankara'nın birçok bölgesinde girişime engel olmak isteyen vatandaşların görüntülerini izletirken salonda, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları yankılandı. Sözlerini "15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak lazım. Unutursak, bu işler tekrar başımıza gelir. Bu insanları tanımak, bu insanların yalanlarına aldanmamak lazım. Önümüzdeki nesillere bunları anlatmak gerekir. Allah bir daha başımıza böyle bir bela vermesin" diyerek tamamlayan Gökçek, program sonrasında muhtarlarla fotoğraf çektirerek sorunlarını dinledi.

Belediyeler, Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Daire Başkanı Osman Usta da muhtarların taleplerini dinleyerek, sorularını cevaplandırdı.

Belediyeler, Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Daire Başkanlığı tarafından Kızılcahamam Çam Otel'de gerçekleştirilen toplantıda, Ankara il sınırları içerisinde görev yapan muhtarlara eski İçişleri Bakanlığı Koordinatörü Veysel Karani Demir tarafından mevzuat anlatıldı.

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