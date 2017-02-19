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Başkan Gökçek Sosyal Medyadan Nazlıaka’yı Eleştirdi

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Başkan Gökçek Sosyal Medyadan Nazlıaka’yı Eleştirdi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın seyircisiz oynanan Ankaragücü-Tokatspor karşılaşmasının stat...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın seyircisiz oynanan Ankaragücü-Tokatspor karşılaşmasının stat dışında dev ekrandan izlenebilmesi girişimini eleştirerek, "Ankaragücü'nün senin gibi şovculara değil gerçek sevenlere ihtiyacı var" dedi.

Başkan Gökçek, sosyal medyadan milletvekili Nazlıaka'yı sert bir şekilde uyararak, "Aylin, öyle şovla karın doymuyor. Siz de ellerinizi cebinize atma lütfü gösterseniz" çağrısında bulundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankaragücü'ne yapılan yardımları da açıklayan Başkan Gökçek, "Ben ve arkadaşlarım elimizden geleni yapıyoruz. Geçtiğimiz sene Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 trilyon verdi. Ben Ankaralı eşraftan yaz aylarında 6 trilyon topladım. Bir arkadaşımız vergi borçlarını üstlendi, 27 trilyon ödedi. Ayrıca 3 senedir 20 trilyon civarında yardım etti. Sırf bizlerin hatırı için. Birileri kendi beceriksizliğini kimseye yüklememeli" tweetlerini paylaştı.

Başkan Gökçek, attığı tweetlerden zorlama anlamlar çıkarılmaya çalışıldığını da belirterek, "Alttaki tweetimden bazıları zorlama anlamlar çıkartmaya çalışıyor. Kastım Aylin'in yaptığı şovların bir kadının zarafetine yakışmaması" dedi.

Başkan Gökçek, takipçileriyle şu tweetleri paylaştı:

"Aylin, işin gücün show. Böyle yaparsan nereye gitsen herkes sana ikinci sınıf politikacı muamelesi yapar. Kendi partinde rezil oldun"

"Tekrar partiye seni alsınlar diye kendini TBMM'de mikrofona kelepçeledin, gene bir halta yaramadı. Herkes seni tiye aldı."

"Şimdi de Ankaragücü maçına gidip showa kalktın. Seyircinin arasından valiyi arayıp seyirciye show yapmaya kalktın. Hiç utanmadın mı?"

"Şimdi de "validen randevu almıştım, ama randevuyu iptal ediyorum" diye beyanat vermişsin."

"Aylin, Valinin de tınındaydı. Ağır başlı ol. Kadınsın, her yere burnunu sokma. "Ben showumu yaparım" diyorsan, rezil olmayı da düşün."

"Ankaragücü'nün senin gibi showlara değil gerçek sevenlere ihtiyacı var."

"Ben ve arkadaşlarım elimizden geleni yapıyoruz. Geçtiğimiz sene Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 trilyon verdi."

"Ben Ankaralı eşrafı topladım yaz aylarında 6 trilyon topladım. Bir arkadaşımız vergi borçlarını üstlendi, 27 trilyon ödedi"

"Ayrıca 3 senedir 20 trilyon civarında yardım etti. Sırf bizlerin hatırı için. Birileri kendi beceriksizliğini kimseye yüklememeli"

"Aylin, öyle showla karın doymuyor. Siz de ellerinizi cebinize atma lütfü gösterseniz"

"Futbol işi mankenlik yapmaya, cenaze de dans etmeye, TBMM'de kendini kelepçelemeye, kaçak su kullanmaya benzemez. Sonra acırım sana."

"Alttaki tweetimden bazıları zorlama anlamlar çıkartmaya çalışıyor. Kastım Aylin'in yaptığı showların bir kadının zarafetine yakışmaması."

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