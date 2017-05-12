Başkan Görmez Benzin İstasyonlarıyla İlgili İddialara Yanıt Verdi

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, benzin istasyonlarıyla ilgili iddialara ilişkin, "8 benzin istasyonundan 4'ü için 2004 yılında dönemin CHP'li...

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, benzin istasyonlarıyla ilgili iddialara ilişkin, "8 benzin istasyonundan 4'ü için 2004 yılında dönemin CHP'li Torbalı Belediye Başkanı da zaten ticari alan kararı aldırmış" dedi.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, belediye meclis toplantısında benzin istasyonlarıyla ilgili iddialara yanıt verdi. Belgelerle yanıt veren Görmez, "8 istasyonların 4'ü için dönemin CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından 2004 yılındaki 1/5 bin ölçekli nazım imar planı revizyonunda ticari alan kararı alınmış. Çünkü o dönemde ilçe belediyelerinin böyle bir yetkisi vardı" dedi. Görmez, başta 8 adet benzin istasyonu olmak üzere vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için büyük çaba gösterdiklerini ifade ederek, "Aynı zamanda bu imar planı revizyonunda bir şüpheye kapıldık; çünkü 8 benzin istasyonundan sadece iki tanesi ticari alan dışında tutulmuştu ve bunlardan birisi benim ortağı olduğum şirkete aitti. Diğeri ise Torbalı Belediyesi'nin kendi mülkiyetiydi. İşte belgeler ortada. 28 Maddelik İtiraz dilekçesinde bulunduk ve bunu aylar öncesinden ön gördük. Yanlışlığı fark ettik, itirazlarımızı zamanında yaptık. O pusuyu kuranlar kendileri işte böylece ortaya çıktı. İtirazda bulunduğumuz 20. madde de tamamen benzin istasyonlarını kapsamakta ve vatandaşın mağduriyetinin önlenmesine yöneliktir" şeklinde konuştu.

Adnan Yaşar Görmez, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ayrıca akaryakıt istasyonu sahiplerini, birer birer gezerek bu yanlışlığın düzeltilmesi konusunda itirazda bulunmalarını önerdik.

Asıl işin trajik tarafı dönemin belediye başkanı İsmail Uygur döneminde 8 benzin istasyonundan 4'ü için zaten ticari alan kararının 2004 yılında yapılan 1/5 bin revizyon imar planında alınmış olmasıdır. O dönemde belediyelerin böyle bir yetkisi vardı. Ne acıdır ki aynı belediye başkanı şimdi ticari olarak belirlenen istasyonlar için gazete gazete dolaşıp polemik yapmaktadır. Benim aileme ait benzin istasyonu ise 90'lı yıllardaki planlarda da akaryakıt istasyonu olup İsmail Uygur'un belediye başkanı olduğu dönemde de 14 Mayıs 2012 tarihinde büyükşehir belediyesi tarafınca da onaylanmıştır. Bugüne ait bir şey değildir. Lütfen çamur atalım izi kalsın politikasını bıraksınlar. Bu halk siyasi rantın babasını çok iyi biliyor."