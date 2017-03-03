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Başkan Görmez, Vatandaşlarla Sabah Namazında Buluştu

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Başkan Görmez, Vatandaşlarla Sabah Namazında Buluştu
Uluslararası İslam Bilgeleri Zirvesi için Şanlıurfa'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Uluslararası İslam Bilgeleri Zirvesi için Şanlıurfa'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Dergah Camii'nde vatandaşlarla birlikte namaz kıldı.

Şanlıurfa Müftülüğü tarafından hazırlanan programla, Balıklıgöl platosu içerisinde yer alan Dergah Camii'nde vatandaşlar birlikte sabah namazı kılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, daha sonra vatandaşlarla tokalaştı.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Görmez, cami çıkışında Kuran kursu öğreticileriyle de bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Görmez'e Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ile İl Müftüsü İhsan Açık eşlik etti.

Başkan Görmez ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa'da gün içerisinde düzenlenecek olan "Uluslararası İslam Bilgeleri Zirvesi" için bölgeden ayrıldı.

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