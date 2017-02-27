Başkan Gümrükçüoğlu Ab Mali Yardımları Çalıştayı’nda Konuştu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğ AB fonlarından en iyi şekilde yararlanılması gerektiğine dikkat çekti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğ AB fonlarından en iyi şekilde yararlanılması gerektiğine dikkat çekti.

Avrupa Birliği (AB) Mali Yardımları Çalıştayı Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Trabzon'da gerçekleştirildi. Çalıştayda Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta ve Ayşe Sula Köseoğlu, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, AB Bakanlığı proje uzman ve danışmanları, TTB, DOKA ve ilgili diğer kurumların temsilcileri hazır bulundu.

Burada bir konuşma yapan Başkan Gümrükçüoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin

AB fonları ile yürüttüğü projeleri olduğunu ifade ederek,, "2005 tarihinde ülkemiz Avrupa Birliği müzakere sürecine girdi. O dönemde Sağlık Bakanlığı müsteşarı idim. 44. Gümrük Birliği Ortaklık Konseyi Toplantısına Cumhurbaşkanlığı heyeti ile katıldım. O zaman AB müktesebatı çerçevesinde "veri imtiyazı" diye tercüme etiğimiz konularda pazarlık ve tartışmaları yürüttüm. O dönemden sonra AB tam üyelik için müracaatımızı kabul etti. O süreç zarfında bizim yeterince bu fonlardan istifade edilecek çalışmaları yapamadığımız görülüyor. Benim gözlemlediğim bu. Ülkemiz bu konuda kendi üstüne düşen finansal katkısını her zaman yapıyor. Bu konuda yerel yönetimler çok önemli çünkü bu müktesebatın yaklaşık yüzde 60'ı yerel yönetimlere hitap ediyor. Bu nedenle yerel yönetimler fonlardan yararlanmakta bir adım önde. Büyükşehir Belediyemizin AB fonları ile yürüttüğü projelerimiz var ancak bu birlikteliğin mutlaka çok projeye dönmesi lazım. O nedenle bu toplantı bizler için çok önemli. Burada fonlardan en iyi şekilde nasıl yararlanabilirizi masaya yatıracağız" diye konuştu.