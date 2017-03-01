Başkan Gümrükçüoğlu Referandum Turlarına Devam Ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu öncesinde...

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu öncesinde Trabzon'un ilçelerini tek tek gezerek vatandaşlardan destek istiyor.

Arsin ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak hemşehrileri ile görüşen Başkan Gümrükçüoğlu, Arsinlilerin yeni sistemle ilgili sorularına ayrıntılı yanıtlar verdi. Temaslarında Türkiye'nin en güçlü şekilde yönetilmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin elzem olduğunu ifade eden Gümrükçüoğlu, mevcut sistemin Türkiye için pranga olduğunu söyledi. Arsinliler ile olan sohbetinde geçmişten günümüze iktidarda olanların her daim başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini savunduğunu kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu, yapılacak olan değişiklikle sadece hükümet olma sisteminin ve şeklinin değiştirileceğine vurgu yaptı.

Temaslarında bazı grupların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında tamamen gerçek dışı ifadelerle kamuoyunu yanıltma çabası içinde olduklarını belirten Gümrükçüoğlu, "Türkiye'de kanun yapma yetkisi TBMM'dedir. Şimdi birileri iddia ediyor ki, "şu anda Meclis kanun yapıyor sistem değişince bir adam kanun yapacak." Bu tamamen yalandır, gerçek dışıdır. Açıp kanunu okusunlar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde de kanun tekliflerini TBMM'ye milletvekilleri verebiliyor. Cumhurbaşkanının kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi var ama kararnamenin bahsettiği konuda bir kanun varsa, o kararname değil kanun geçerli oluyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktıktan sonra TBMM o konuda bir kanun yaparsa yine o kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin üzerine çıkıyor ve TBMM'nin çıkardığı kanun geçerli oluyor. TBMM'nin çıkardığı kanun ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesi birbirine tezat teşkil ederse yine TBMM'nin kanunu geçerli oluyor. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı bütçe kanunu haricinde TBMM'ye kanun önerisi verme hakkı ve yetkisine sahip değil. Sadece bütçe kanunun teklifini verebiliyor çünkü bütçeyi yapma ve uygulama yetkisi ona ait" ifadelerini kullandı.

"Çok daha demokratik"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tümüyle bugünkü sistemden çok daha demokratik olduğunu belirten Başkan Gümrükçüoğlu, "Yeni sistemde bakanlar kurulu meclis dışından atanabiliyor ve meclisteki bir isim bakan olarak atansa bile milletvekilliğinden istifa etmek mecburiyetinde olacak. Mevcut sistemde bir bakan için TBMM'de önerge verilse bile iktidar partisinin oyları ile reddediliyor. Halbuki yeni sistemde millet meclisinde herhangi bir bakan hakkında önerge verildiğinde, bakan herhangi bir meclis grubunun üyesi olmadığı için rahatlıkla soruşturmaya tabi tutulabilecek. Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı yargılanamıyor, soruşturmaya tabi tutulamıyor. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı tüm politikalardan sorumlu olacak ve her an için hesap verecek. Cumhurbaşkanı herhangi bit şekilde Meclis işlemiyor diye seçim kararı alacak olursa kendide görevden düşmüş olacak. Ayrıca bir cumhurbaşkanı sadece iki dönem seçilebilecek" dedi.