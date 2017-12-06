Başkan Gür, Spor Kulüpleri Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, ilde faaliyet gösteren spor kulübü temsilcileriyle bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, ilde faaliyet gösteren spor kulübü temsilcileriyle bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Hakkari Gençlik Merkezi konferans salonunda spor kulüpleri ve federasyon il temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Gür; sportif ve kültürel faaliyetleri ile sorun ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İl Temsilcileri rahatlıkla sorun ve sıkıntılarını dile getirirken, Başkan Gür ise sportif ve kültürel faaliyetlerin daha da yaygınlaştırılması için ellerinde geleni yapacağını söyledi.