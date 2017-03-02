Başkan Gürkan, Dsi 92. Şube Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Devlet Su İşleri(DSİ) 92. Şube Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, modern...

Devlet Su İşleri(DSİ) 92. Şube Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, modern bir hizmet binası yaptıklarını ifade ederek, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Abdulvahap Şerefhanlı ile birlikte çalışmalarda son aşamaya gelinen DSİ 92. Şube Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DSİ 92. Şube Müdürlüğü'nün Nisan ayı sonu itibariyle yeni yerine taşınması için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getiren Başkan Gürkan, "Lojmanlar kısmındaki çalışmalar bitme aşamasına geldi. Son rötuşlar yapılıyor. Yan tarafımızda ise diğer müştemilat diye tabir ettiğimiz sosyal tesisler misafirhanesi, hizmet binası, laboratuvar binaları, atölyeler, garaj ve depolar olmak üzere yaklaşık 40 bin metrekare alanı olan hizmet binası olarak yapılıyor. Nisan ayı sonu itibariyle Devlet Su İşlerinin bu hizmet binasına, Battalgazi Belediyesi birimlerinin de bizim oradaki hizmet binamıza taşınmasını planlamaktayız. İnşallah planlamamıza engel olacak, aksatacak bir durumla karşılaşmayız. Şu anda da inşaatlara baktığımız zaman yüzde 92'lik kısmının bitmiş olduğunu gördük. Burada da sanıyorum yüzde 85'e ulaştık. Mart ayı çalışma anlamında havalar müsait olursa çalışmalar hızlı bir şekilde devam edecek. Bu güzel kompleksin de Devlet Su İşlerine, çalışanlarına ve hitap ettiği kişilere ve kuruluşlara hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

DSİ Hizmet binasının son derece modern, sosyal anlamda donanımlı ve geniş bir alan üzerine yapıldığını aktaran Başkan Gürkan, "Hizmet binasının memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Nisan ayının sonunda hem Belediye hizmet binamızı, hem Devlet Su İşleri hizmet binamızı birlikte açarak Battalgazi Belediyesi olarak Türkiye'de rekora imza atarız" şeklinde konuştu.