Başkan Gürkan: "Trakya’yı Sanayi Katliamına Kurban Etmeyeceğiz"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Trakya'nın verimli topraklarını ve güzel havasını bir sanayi katliamına kurban etmeyeceğiz" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Trakya'nın verimli topraklarını ve güzel havasını bir sanayi katliamına kurban etmeyeceğiz" dedi.

Edirne Belediyesi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Kale Yapı'nın işbirliğinde Edirne'de "Trakya Endüstriyel Hammaddeler Çalıştayı" gerçekleştirildi.

ETSO'da düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya'da sanayileşmeye karşı olduklarını söyledi. Verimli toprakları, güzel havayı ve olağanüstü güzel kenti bir sanayi katliamına kurban etmeyeceklerini belirten Gürkan, "Trakya'da kim ne yapmak isterse istesin; Vize'de termik santral, İğneada'da nükleer santral, Çerkezköy'de termik santral, dün olduğu gibi bugünde köylüsüyle kentlisiyle, okumuşuyla–okumamışıyla, kadınıyla-kızanıyla karşı çıkmaya devam edeceğiz. Umuyorum ki çalıştay sonunda ortaya çıkacak olan raporlar bize yol gösterici olacaktır" dedi.

2 gün sürecek olan çalıştayın ilk günü, Çimento hammaddeleri ile endüstriyel hammaddeler ve ülkelerin kalkınmasındaki önemi, Trakya paydası üzerinde üretilen tüketime sorun ve çözüm önerileri konuşuldu.

Çalıştayın ilk oturumunun başkanlığını Hasan Emre ve Şerafettin Çengel yaparken, Cahit Helvacı "Endüstriyel Hammadeler ve Ülkelerin Kalkınması'ndaki Önemi" isimli bir panel gerçekleştirdi.