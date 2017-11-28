Başkan Gürkan’dan Bilsam’a Övgü

Battalgazi belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "BİLSAM, yol haritamızın belirlenmesinde ve yön pusulamızın oluşması noktasında bize büyük katkı sağlayan...

Battalgazi belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "BİLSAM, yol haritamızın belirlenmesinde ve yön pusulamızın oluşması noktasında bize büyük katkı sağlayan bir kuruluştur" dedi.

Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ziyarette, Battalgazi Belediyesi'nin hizmetleri ve BİLSAM'ın faaliyetleri konuşuldu.

Burada konuşan BİLSAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer, Battalgazi yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni ederek Malatya'ya güzel bir eser kazandırıldığını belirtti. Gezer, "Battalgazi sadece Malatyamızın değil, bölgemizin önemli ilçelerinden biri. Hem merkez ilçemizin, hem de bölgemizin önemli kültürel, tarihi derinliği fazla olan bir ilçe. Başkanımız ilçemize yeni bir hizmet binası yaptırdılar. Çok kısa bir zamanda bu hizmet binası Malatyamıza kazandırıldı. Güzel kimlik sahibi, kişilik sahibi bir bina ortaya çıkmış. Bu vesile ile Başkan Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu hizmet binasının uzun yıllar hem ilçemize, hem de ilimize güzel ve hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim katılımcı belediyecilik anlayışımızda sivil toplum örgütleri olsun, meslek kuruluşlarımız olsun, böyle araştırma kuruluşlarımız olsun, kısaca "Sosyal taraflar" diye tabir ettiğimiz tüm sosyal taraflarla şehri ileri hedefe götürürken, yol haritamızın belirlenmesinde ve yön pusulamızın oluşmasında istişareye açık bir şekilde yürütüyoruz. BİLSAM bizim için bilgi kaynağı açısından yol haritamızın belirlenmesinde ve yön pusulamızın oluşması noktasında bize büyük katkı sağlayan bir kuruluştur. Çalışmalarını da yakinen takip ediyorum. Güzel binasından konferans salonları, eğitim salonları olan vatandaşımızın aydınlatılması noktasında gerek üniversitemizle, gerek diğer üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle ortak çalışma yürüten ve bu ortak çalışma ile memleketimizin önünü açma çabasıyla çalışan bir araştırma kuruluşudur" şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binası ile ilgili de bilgiler veren Başkan Gürkan, "Bu hizmet binalarının da memleketimize ve memleketimizin insanına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu binalar memleketin binalarıdır. Hizmet etme noktasında ve vatandaşımızı temsil noktasında belediye binaları olsun, kültür merkezleri olsun, tiyatro merkezleri olsun, ayrıca şehrin kimliğini ve siluetini oluşturan binalar bu tür binalar olması gerekir. O yüzden bizde Selçuklularda ihtişamlı bir dönem yaşamış Malatyamıza layık olan ve Malatya kültürü ve kimliğini yansıtacak bir bina olması noktasında gerekli çalışmaları yaptık. Çok kısa bir zaman içinde binamızı hayata geçirdik. Bu konuda gayret gösteren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.