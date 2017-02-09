Başkan Gürkan’dan, Edirne Halkına Maç Daveti

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi Edirnespor Futbol Takımı ve Erkek Basketbol Takımının hafta sonu önemli karşılaşmalara ev sahipliği...

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi Edirnespor Futbol Takımı ve Erkek Basketbol Takımının hafta sonu önemli karşılaşmalara ev sahipliği yapacağını belirterek, tüm Edirne halkını maçlara davet etti.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Birinci Grupta liderliği sürdüren Edirne Belediyesi Edirnespor Erkek Basketbol Takımı, 2016-2017 sezonu eleme A Grubu birinci hafta mücadelesindeki ilk karşılaşmasını Denizli Yüksekçıta Koleji ile gerçekleştirecek. 11 Şubat 2017 Cumartesi Günü saat 19.00'da Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak maça oldukça iyi hazırlanan Edirnespor Erkek Basketbol Takımı, gruptan çıkarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Bölgesel Amatör Lig'te mücadele eden Edirne Belediyesi Edirnespor Futbol Takımı ise, bu hafta Kartal Bulvarspor'u evinde ağırlayacak. Karşılaşma 12 Şubat Pazar günü saat 14.00'da 25 Kasım Stadyum'nda oynanacak.

Bu hafta hem basketbol hem de futbol maçlarının Edirne ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Edirnespor'un bu sezon ki sloganı "Haydi Edirnem Takımına Sahip Çık" oldu. Haydi Edirne, gün bugündür diyerek, tüm Edirne halkını takımına sahip çıkmaya davet ediyorum. Edirnemiz sizlerle daha da güçlenecek, takımlarımız sizlerin destekleriyle iki maçı da kazanarak, liglerdeki varlığını korumaya devam edecek" dedi.

Gürkan, ayrıca futbol ve basketbol maçlarının ücretsiz olacağını söyledi.