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Başkan Gürkan’dan Mevlid Kandili Mesajı

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Başkan Gürkan’dan Mevlid Kandili Mesajı
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, İnsanlık için kurtuluşun reçetesinin sevgi ve rahmet Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'nın (S.A.V) hayatını örnek alarak yaşamaktan geçtiğini ifade etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, mübarek gün ve gecelerin toplumsal hayatta ayrı bir yer ve öneme sahip olduğunu belirtti.

Gürkan'ın mesajında, "Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (S.A.V) dünyaya gelişinin sene-i devriyesi de bu önemli gün ve gecelerden biridir. Sevgi ve rahmet Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'nın (S.A.V) dünyaya gelişi, insanlığın kurtuluşuna vesile olmuştur. Peygamberimizin hayatı, şefkat, vicdan, af, sabır, hoşgörü, adalet ve merhamet örnekleri ile bizlere sunulan en güzel yol ve rehber olmuştur. Bu gün insanlık, adalete, şefkate, merhamete, sevgiye, saygıya muhtaç bir durumdayken, bu durumdan kurtulmanın yolu da sevgi ve rahmet Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'nın (SAV) bizlere öğrettiği tüm değerleri anlatmak ve yaşamakla mümkün olacaktır. İslam coğrafyası başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde yaşanan olayların temelinde, tüm bu değerlerden uzaklaşmanın nedenleri baş göstermektedir. İnsanlık için kurtuluşun reçetesi, yine sevgi ve rahmet Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'nın (S.A.V) örnek kişiliği ve yaşantısından geçmektedir. Onun hayatını örnek almak, insanlığa bir ışık, bir rehber olmanın yanında, kaybedilen tüm değerleri yeniden tesis etmemeyi beraberinde getirecektir. Mevlid Kandili de, tüm bu değerleri yeniden hatırlamamız bakımından son derece önemlidir. Mevlid Kandili'ni bu anlamda çok iyi değerlendirmemiz gerekmektedir. Böyle bir günde dualarda buluşmak temennisiyle, tüm Türk ve İslam aleminin, ülkemizin, milletimizin ve hemşehrilerimizin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyor, bu günün İslam alemine, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyorum" denildi.

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