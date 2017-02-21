Başkan Gürlesin, Belediye Personeliyle Kahvaltıda Buluştu

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Belediye personeliyle kahvaltıda buluştu.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Belediye personeliyle kahvaltıda buluştu.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, farklı müdürlüklerde görev yapan çalışanlarla kahvaltıda buluştu. Pamuk Kafe'de düzenlenen kahvaltıya Pamukkale Belediye Başkan Yardımcıları Türkay Gözlükaya ve Abdullah Sevinçli ile Yazı İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat Müdürlüğü personeli ve eşleri katıldı.

Gürlesin: "Başarı hepimizin"

Pamukkale'de yaşayan vatandaşlara en kaliteli ve kalıcı hizmeti vermek için tüm ekibiyle birlikte çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Pamukkale Belediyesi olarak yeni kurulmuş bir belediye olsak da az zamanda kalıcı ve çözüm odaklı işler yaptığımıza inanıyorum. Belediye olarak bizler yaklaşık 550 kişilik bir aileyiz. Çalışanlarımızın eşleri ve çocuklarını da ailemizin birer ferdi düşünürsek bin-bin 500 kişilik kocaman bir aileyiz. Halkımıza verdiğimiz hizmeti tek kişi değil, Pamukkale Belediyesi çatısı altında kim varsa birlikte yapıyor. Pamukkale'de yaşamak bir ayrıcalıktır sloganıyla çıktığımız bu yolda, elde ettiğimiz başarılar da tüm personelimizin başarısıdır" dedi. Kahvaltıda belediye personeline ve ailelerine Pamukkale Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri projeler hakkında detaylı bilgiler veren Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, belediye personelinin çalışmalarla ilgili görüş ve önerilerini de aldı.

"Projeler devam ediyor"

Pamukkale Belediyesi olarak önemli projeleri hayata geçirdiklerinin de altını çizen Başkan Gürlesin, "Üst yapı projeleri, Dokuzkavaklar Sağlık Kompleksi, Bağbaşı Kültür Sanat ve Yaşam Merkezi, Karahayıt Kent Ormanı, Sosyal Market gibi dev projelere imza atmamızın yanı sıra sosyal projelerimizle sosyal belediyecilikte örnek oluyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak günü birlik değil, kalıcı çözümler bulmaya çalışıyoruz."