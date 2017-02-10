Başkan Gürlesin Müsteşar Yardımcısı Tuzcuoğlu’nu Ağırladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'i ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'i ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni nesillerde çevre bilinci ve hassasiyeti oluşturmak için Denizli'nin de aralarında bulunduğu 10 ilde "Çevrem Sensin" projesini hayata geçirdi. Bu proje için kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu ve beraberindeki heyet Pamukkale Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Hüseyin Gürlesin'i makamında ziyaret eden Tuzcuoğlu, görüş alış verişinde bulundu.

"Şehircilik için önemli bir yerdeyiz"

Başka Gürlesin ile bir süre sohbet eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Denizli'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Denizli'deki şehircilik ve belediyecilik çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Tuzcuoğlu, "Denizli yakından takip ettiğimiz bir il. Hem büyükşehir hem de merkez ilçeler önemli projelere imza atıyor. Denizli şehircilik noktasında dinamik bir yapıda. Bu kentin geleceğin parlak olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde yaşanabilir kentler ortaya çıkarmak bizim hedeflerimiz arasında. Pamukkale Belediyesi de önemli projelere imza atıyor. Dostumuz, ağabeyimiz olan Hüseyin Gürlesin'i ziyaret etmeden gitmek istemedik. Misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür ederim" dedi.

"Örnek projelere imza atıyoruz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ise, "Biz belediye olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle çalışmalar yapıyoruz. Biz yeni kurulan bir belediye olmamıza rağmen 50 yıllık-80 yıllık belediyelerin bile cesaret edemediği çalışmalara imza atıyoruz. Buna örnek olarak da Dokuzkavaklar Sağlık Kompleksi'ni gösterebiliriz. Biz Pamukkale Belediyesi olarak doğru projeler ve doğru zaman prensibiyle çalışarak halkımıza hizmet ediyoruz. Amacımız Pamukkale'yi çok daha iyi hale getirmek. Biz eserlerimizle konuşacağız. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu'na çeşitli hediyeler verdi.