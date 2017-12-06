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Başkan Gürlesin, Öğrencilere Geri Dönüşümün Önemini Anlattı

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Başkan Gürlesin, Öğrencilere Geri Dönüşümün Önemini Anlattı
Denizli'nin Pamukkale Belediyesi ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Çevre Bilinci ve Geri Dönüşüm Duyarlılığı" eğitim programı düzenledi.

Denizli'nin Pamukkale Belediyesi ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Çevre Bilinci ve Geri Dönüşüm Duyarlılığı" eğitim programı düzenledi.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik Çevre Bilinci ve Geri Dönüşüm Duyarlılığı eğitim programına devam ettiklerini söyledi. Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından alanında uzman personel Çevre Mühendisi Durkadın Kazak tarafından verilen eğitimlerde öğrencilere çevre ne demek, çevre kirliliği nasıl oluşur, atık yağ ve atık pil, elektronik atıklar ve geri dönüşüm konusunda bilgilendirme eğitimi veriliyor. Hacı Yılmaz Emine Urhan İmam Hatip Ortaokulu'nda ki eğitim programına katılan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale Belediyesi olarak, muhtarlık binalarında, okullarda ve ilçede belirli noktalara koydukları geri dönüşüm kutularına çöplerin ayrıştırılarak atılması gerektiğinin altını çizdi. Gürlesin, "Atıkların geri dönüştürülmesi hem çevre sağlığı hem de ekonomi için son derece önemlidir. Geri dönüşümle elde edilen hammaddelerin maliyeti, sıfırdan üretilen hammaddelere göre oldukça düşüktür. Atıkların geri dönüştürülmesi aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına da yardımcı olacaktır" gibi kısa bilgiler aktardı. Gürlesin, "Amacımız halkımızın çöp ile geri dönüşümü ayırt etmesidir. Bunu sağlayabilmek için öncelikle çocuklardan başlıyoruz. Gelecek nesiller onlar olduğu için, bu eğitimlere ağırlık veriyoruz" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, çocuklara öncelikle derslerine çok çalışarak, ailelerine, devletine, milletine birer hayırlı evlat olmaları gerektiğini öğütleyerek, geri dönüşümle de ilgili bilgiler verdi. Gürlesin, "Pamukkale Belediyesi olarak çevre konusunda farkındalık yaratmak ve bilinçlendirme yapmak adına atık yağ, atık pil, bitkisel atıklar, elektronik atıklar ve ambalaj atıkları ile ilgili 2015 yılından beri projeler yürütüyoruz. Hedefimiz geleceğe daha güzel bir çevre bırakabilmek. Bu konuda da özellikle çocuklarımızın küçük yaşlarda bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de eğitimlerimize geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda devam ediyoruz" diye konuştu.

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