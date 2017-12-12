Başkan Gürlesin’den Kınıklı’ya Yürüyüş Yolu

Pamukkale Belediyesi tarafından, Kınıklı Mahallesi sınırları içinde yer alan yeni bisiklet ve yürüyüş yolu vatandaşların kullanımına açıldı.

Pamukkale Belediyesi tarafından, Kınıklı Mahallesi sınırları içinde yer alan yeni bisiklet ve yürüyüş yolu vatandaşların kullanımına açıldı.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Kınık Mahallesinde vatandaşların hizmetine sunulan, yürüyüş ve bisiklet yolunda incelemelerde bulundu. Yapımına tamamlanan yol ile birlikte Fahri Akçakoca Anaokulu önünde deki basketbol sahasını da inceleyen Başkan Gürlesin, her çalışmada yaptığı gibi bu bölgedeki çalışmalar öncesinde de vatandaşların görüş ve önerilerini dikkate alarak, hayata geçirdikleri basket sahasının hayırlı olmasını diledi.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, turizm bölgesinde başlattığı yürüyüş ve bisiklet yolu atağına Kınıklı Mahallesi Çamlık Bölgesinde devam ettiklerini belirterek, Kınıklı Mahallesi sınırları içinde yer alan bölgede doğayla içe içe durumundaki çamlık askeri saha yanında ki yürüyüş yolu ve bisiklet yolu yapımını tamamladıklarını söyledi. Pamukkale ilçesinde yürüyüş ve bisiklet yolları ile ilçedeki halkın sosyal yaşamına güzellik katmak istediklerini ifade eden Başkan Gürlesin, "Çamlık bölgesindeki yürüyüş ve bisiklet yolumuzla, vatandaşlarımızın günün stresini atıp, temiz havada spor yapıp, güvenli ortamda bisiklete binebilmelerini istedik. Bölgedeki bisiklet yolu çalışmalarımız kapsamında askeri saha yanında ki 450 metrelik yürüyüş ve bisiklet yolunu tamamladık. Buradaki çalışmalarımızdaki amacımız hem bu bölgedeki vatandaşlarımızın hem de çevre mahallelerden gelen vatandaşlarımızın doğayla iç içe daha sağlıklı yaşam tarzına ulaşmalarını sağlamak ve bisiklet kullanımına teşvik etmek. Çalışmalarımızı ilk günden bu yana bölge halkımızın görüş ve önerilerini dinleyerek ilerledik. Olumlu tepkileri ilk günden beri aldık. Yürüyüş ve bisiklet yolumuzun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.