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Başkan Gürsoy Üniversite Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

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Başkan Gürsoy Üniversite Öğrencileriyle Bir Araya Geldi
Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Kredi Yurtlar Kurumunda kalan üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Kredi Yurtlar Kurumunda kalan üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Adilcevaz Belediyesi toplantı salonunda Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Özcan Beşkardeş ile birlikte yurtta kalan Adilcevaz Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile bir araya gelen Necati Gürsoy, öğrencilerin taleplerini dinleyerek belediye çalışmalarının yanı sıra ilçe hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, gençlerin ülkemizin geleceği için önemli bireyler olduğunu ifade ederek, "Adilcevaz Belediyesi olarak gençlerimizin fikirlerini çok önemsiyoruz. Taleplerinizi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız, bizlerde bu konuda çok mutlu oluruz. Sizler dışarıdan gelen insanlar olduğunuz için ilçemiz hakkındaki düşünce ve gözlemleriniz daha farklı olacak. Sizlerin talep ve düşünceleri çok önemlidir. Çünkü sizler genç mimarlarsınız. Siz gençlere her zaman ihtiyacımız var. İlçemiz, bölgemizin en huzurlu yerlerinden biridir. Böyle güzel bir ilçede eğitiminizi sürdürdüğünüz için sizleri çok şanslı görüyorum. İnşallah bundan böyle sizlerle daha fazla bir araya gelmeyi umut ediyoruz. Kapımız sizlere her zaman açıktır. Hangi sorununuz olursa hiç çekinmeden bizlere iletebilirsiniz. KYK'da daha iyi şartlarda kalmanız açısından Yurt Müdürümüz Özcan Bey ile sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Sizlere gönül rahatlığı ile okuyabileceğiniz bir ortam ve huzurlu bir kentte eğitim görmeniz için üzerimize düşen görevleri yapmaktayız. Müdürümüz Özcan Bey gerçekten çok aktif ve girişken bir arkadaşımızdır. Kendisiyle çok güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürü Özcan Beşkardeş ise, "Yurdumuzda kalan öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitimlerini sürdürmeleri için başkanımızla sürekli istişareler yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurdumuzun etkinlikleri kapsamında ilk ziyaretimizi başkanımıza yapmış bulunmaktayız. Önümüzdeki günlerde bu tür etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Yurdumuz, öğrencilerimizin barınmalarının yanı sıra aynı zamanda birer eğitim yuvalarıdır. Bu kapsamda öğrencilerimizin zamanlarını daha iyi geçirebilmeleri için çeşitli kurslar ve etkinlikler düzenliyoruz. Yurdumuzdaki çalışmalar için başkanımız bizlere her türlü konuda destek vermektedir. Bundan dolayı öğrencilerimizin huzurunda başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan böyle hep birlikte istişareler yaparak güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Toplantı sonunda üniversite öğrencilerinin talep ve sorunlarını dinleyen Başkan Gürsoy, çözümü noktasında gerekeni yapacaklarını söyledi.

Başkan Gürsoy Üniversite Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Başkan Gürsoy Üniversite Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Başkan Gürsoy Üniversite Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Başkan Gürsoy Üniversite Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

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