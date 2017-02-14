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Başkan Gürün’den Sevgililer Günü Mesajı

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Başkan Gürün’den Sevgililer Günü Mesajı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, sadece 14 Şubat'ta değil yılın her günü sevginin, hoşgörünün, güleryüzün toplumda ortak dil...

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, sadece 14 Şubat'ta değil yılın her günü sevginin, hoşgörünün, güleryüzün toplumda ortak dil olması gerektiğini, ülke olarak farklılıklarımızı zenginlik olarak görmeye, bir birimizi sevmeye, dinlemeye, kardeşçe yaşamaya ihtiyacımız olduğunu söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Toplumları bir arada tutan, insanların barış ve mutluluk içerisinde kardeşçe yaşamasını sağlayan en kuvvetli duygu sevgidir. İnsanlar yaşamlarının her evresinde sevgiye ihtiyaç duyarlar. Bir anne, babanın evladına, gurbetteki bir insanın sılaya, hiç görmese de yaptıklarıyla bir milletin kaderini değiştiren Atatürk'ümüze duyulan da sevgidir. Sevgiyi, gülümsemeyi, hoşgörüyü aramızda ortak dil haline getirebilmeliyiz. Çünkü sevginin, gülümsemenin hiçbir maliyeti yok. 14 Şubat'ı sadece iki çift arasında kutlanan ve hediyelerin verildiği bir gün olarak değerlendirmeden, bütün vatandaşlarımıza, Dünya üzerinde sevginin egemen olduğu, doğaya ve doğa üzerinde yaşayan bütün canlılara sahip çıkılan, insanları ötekileştirmeden olduğu gibi kabul ettiğimiz, sevgi, barış ve mutluluk dolu bir Sevgililer Günü diliyorum" dedi.

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