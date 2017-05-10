Başkan Güzellerle Buluştu

Bodrum'da 9. kez düzenlenecek olan "Miss 7 Continents" (7 Kıtanın Güzeli) yarışmasına katılan güzeller, yarışma öncesinde Bodrum Belediye Başkanı Mehmet...

Bodrum'da 9. kez düzenlenecek olan "Miss 7 Continents" (7 Kıtanın Güzeli) yarışmasına katılan güzeller, yarışma öncesinde Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile bir araya geldi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Jolly Tour ile Isis Otel tarafından düzenlenen "7 Kıtanın Güzeli" yarışması için 21 ülkeden Bodrum'a gelen güzel yarışmacılar, 14 Mayıs Pazar günü Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirilecek yarışma öncesinde Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile makamında bir araya gelerek yarışma ile ilgili sohbet etti.

Ülkelerinde mankenlik ve modellik yapan ve Bodrum Kalesi'nde gerçekleşecek yarışma öncesinde kendisini ziyaret eden güzellere, Başkan Mehmet Kocadon Bodrum'u nasıl bulduklarını sordu. Güzeller ise Bodrum'a ilk kez geldiklerini ve çok beğendiklerini söyleyerek, tatil için de Bodrum'a gelmek istediklerini belirtti.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise, bu tür yarışmaların Bodrum'da gerçekleşmesinin önemine değinerek, "Böyle önemli yarışmaların Bodrum'da yapılması, Bodrum turizminin de gelişmesine katkı sağlıyor. 21 farklı ülkeden buraya gelen genç kızlarımız ülkelerine döndüklerinde Bodrum ile ilgili fikirlerini ortaya koyacak. Böylece de Bodrum, farklı ülkelerde adını duyurmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

"Miss 7 Continents" Malezya'da kasım ayında gerçekleşecek olan Kainat Yarışması için ön eleme özelliği taşıyor.