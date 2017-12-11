Başkan Hacısalihoğlu: “11,1’lik Büyüme Türkiye’nin Gerçek Gücüdür”

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte 11.1 oranında büyüme oranının ülkenin...

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte 11.1 oranında büyüme oranının ülkenin gerçek ekonomik gücünü ortaya koyduğunu söyledi.

TÜİK'in açıkladığı üçüncü çeyrek büyüme oranını değerlendiren TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, dünya ülkeleri arasında 11.1 oranı ile rekor seviyede büyüme başarısı yakalayan Türkiye'nin yeni bir başarı hikayesini ortaya koymakta olduğunu ifade etti. 11.1'lik büyümenin 3.6 puanının yatırımlardan gelmesinin Türkiye'ye güvenin bir neticesi olduğunu kaydeden Başkan Hacısalihoğlu, "Türkiye ekonomisi yerli ve yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Bunu çevremize baktığımızda gördüğümüz yatırımlardan anlayabiliriz. Diğer taraftan büyümenin 3.5 puanlık bölümü de ihracattan gelmiştir. Türkiye yatırım alıyor, üretiyor ve ihracat gerçekleştiriyor. 2017 yılı için Türkiye ekonomisinin bir toparlanma yılı olacağını daha önce ifade etmiştik. Görünen o ki bu yılın ilk 9 ayında 7.4 oranında bir büyüme sağladık. Yılın son çeyreğinde de büyümenin devam edeceğini umuyoruz. Türkiye ekonomisinin büyümesinde özel sektör itici güç olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Her vesile ile özel sektörün önünü açan reformlara imza atan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımız ve hükümet üyelerine teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin geleceğine cesur yatarımlar yapan özel sektör üyelerimizi de kutluyorum. Bu başarı hepimizin milletçe kazandığı ortak başarıdır" ifadelerini kullandı.