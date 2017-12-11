  • BIST 109.081
  • Altın 153,471
  • Dolar 3,8229
  • Euro 4,5053
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 11 °C

Başkan Hacısalihoğlu: “11,1’lik Büyüme Türkiye’nin Gerçek Gücüdür”

» »
Başkan Hacısalihoğlu: “11,1’lik Büyüme Türkiye’nin Gerçek Gücüdür”
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte 11.1 oranında büyüme oranının ülkenin...

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Türkiye'nin üçüncü çeyrekte 11.1 oranında büyüme oranının ülkenin gerçek ekonomik gücünü ortaya koyduğunu söyledi.

TÜİK'in açıkladığı üçüncü çeyrek büyüme oranını değerlendiren TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, dünya ülkeleri arasında 11.1 oranı ile rekor seviyede büyüme başarısı yakalayan Türkiye'nin yeni bir başarı hikayesini ortaya koymakta olduğunu ifade etti. 11.1'lik büyümenin 3.6 puanının yatırımlardan gelmesinin Türkiye'ye güvenin bir neticesi olduğunu kaydeden Başkan Hacısalihoğlu, "Türkiye ekonomisi yerli ve yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Bunu çevremize baktığımızda gördüğümüz yatırımlardan anlayabiliriz. Diğer taraftan büyümenin 3.5 puanlık bölümü de ihracattan gelmiştir. Türkiye yatırım alıyor, üretiyor ve ihracat gerçekleştiriyor. 2017 yılı için Türkiye ekonomisinin bir toparlanma yılı olacağını daha önce ifade etmiştik. Görünen o ki bu yılın ilk 9 ayında 7.4 oranında bir büyüme sağladık. Yılın son çeyreğinde de büyümenin devam edeceğini umuyoruz. Türkiye ekonomisinin büyümesinde özel sektör itici güç olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Her vesile ile özel sektörün önünü açan reformlara imza atan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımız ve hükümet üyelerine teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin geleceğine cesur yatarımlar yapan özel sektör üyelerimizi de kutluyorum. Bu başarı hepimizin milletçe kazandığı ortak başarıdır" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çiftçinin Polar Beklentisi11 Aralık 2017 Pazartesi 15:08
  • Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu:11 Aralık 2017 Pazartesi 14:53
  • Büyüme Hızı İş Dünyasına Moral Verdi11 Aralık 2017 Pazartesi 14:43
  • Merkez Bankası Aralık Ayı Beklenti Anketi Sonuçlarını Açıkladı11 Aralık 2017 Pazartesi 14:38
  • İnşaatın Devleri 2018’den Umutlu11 Aralık 2017 Pazartesi 14:38
  • İpek: "Sanayimizi Teknoloji Odaklı Bir Yörüngeye Oturtmalıyız"11 Aralık 2017 Pazartesi 14:38
  • Fuzulev, 1453 Engelliler Spor Kulübü’ne Sponsor Oldu11 Aralık 2017 Pazartesi 14:33
  • Milletvekili Koçer’den Büyüme Rakamlarını Değerlendirmesi11 Aralık 2017 Pazartesi 14:23
  • 2018 Bütçe Görüşmeleri11 Aralık 2017 Pazartesi 14:18
  • Toki Başkanı Ergün Turan, 11. Kalkınma Planı Konut Politikaları Özel İhtisas Komisyon Başkanı Seçildi11 Aralık 2017 Pazartesi 14:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti