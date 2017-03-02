Başkan Hakan’dan Bakkallar Ve Manavlar Odasına Ziyaret

Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İsa Berge'yi ziyaret etti.

Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İsa Berge'yi ziyaret etti.

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Van Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İsa Berge'yi makamında ziyaret etti. Ziyareti sırasında Başkan Hakan'ın Türkiye'nin ve Van'ın gündemindeki konulara değindiğini ifade eden Başkan Berge, "Ülkemizin ve ilimizin ekonomik ve siyasal konuları hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Başkanımız, ülkemizin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve bu konuda herkese sorumluluk düştüğünü ifade etti. Bizde bu anlamda kendisiyle aynı fikirde olduğumuzu ifade ettik. Bu konuda ülkemiz ve devletimiz için gerekli bütün çalışmalara destek vereceğimizi ve canı gönülden katkı sunacağımızı belirttik. Bunun yanında referandum ile ilgili olarak da net bir şekilde hükümetimizin yanında olduğumuzu kendilerine söyledik. Bu kapsamda bizleri ziyaretleri ile onurlandıran Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.