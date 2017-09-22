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Başkan Halil Başer: Kütahya Turizmi Kalkınacaksa, Bu Konuda Çavdarhisar Yükü Sırtlamaya Hazırdır

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Başkan Halil Başer: Kütahya Turizmi Kalkınacaksa, Bu Konuda Çavdarhisar Yükü Sırtlamaya Hazırdır
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi bu yıl Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen turistlerle bölgede ilgi odağı oluyor.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi bu yıl Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen turistlerle bölgede ilgi odağı oluyor.

"Dünyanın en eski medeniyetlerinin kalıntılarını barındıran Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti'nin saklı kalmış tüm güzelliklerini ortaya çıkarmak için kazı çalışmaları yapılması ve bölge turizmine büyük katkı sağlaması için uğraşlarımız aralıksız devam ediyor" diyen Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, "Yıl içinde yaptığımız Ankara ziyaretlerimizde bir çok devletin Büyükelçileri ile görüşüp, onların vatandaşlarını binlerce yıllık çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan ilçemize davet ettik. Ayrıca ülkemizin 81 ilinden düzenlenen turlarla ilçemize ziyaretler özellikle bu sene arttı. Dünyanın ilk borsa binasının bulunduğu, Aizanoi Antik Kenti'nin taşıdığı binlerce yıllık medeniyet eserleri ile dünya turizmine hizmet için Çavdarhisar hazırdır. Amacımız Hükümetimizin desteği ile yapacağımız yeni yatırımlarla, eşsiz tarihi ile Çavdarhisar ilçemizi Kütahya turizminin lokomotifi yapmaktır. Kütahya turizmi kalkınacaksa, bu konuda Çavdarhisar yükü sırtlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı. (YD - EFE)

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