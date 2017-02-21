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Başkan Halkın İçinde

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Başkan Halkın İçinde
Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Gerce ve Cumhuriyet Köyü Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Gerce ve Cumhuriyet Köyü Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Engin Tekintaş'ı ziyaretinde muhtarlar ve mahalle sakinleri karşıladı. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Engin Tekintaş, "Vatandaşlarımıza hizmet etmek için ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Altınordu Belediyesi olarak beton yol uygulamasına devam edeceklerini söyleyen Başkan Engin Tekintaş, "Öncelikle sıcak ev sahipliğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Altınordu'nun 92 mahallesinde yoğun olarak çalışıyoruz. Çevremizde bulunan tüm mahallelere 1 km'den fazla olmak üzere beton yol yapmaya tekrar devam edeceğiz. Beton yol uygulamasıyla ulaşımın rahatladığını düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ana yolda çalışmalarını sürdürüyor. Bizde mahallelerimizde beton yola ağırlık vererek ulaşım problemini çözüme ulaştıracağız" diye konuştu.

"Bu ülkenin sahibi bu milletin kendisidir"

15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişimini milletin gücü ile sonlandırıldığına dikkat çeken Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "Ülke olarak 15 Temmuz gibi sıkıntılı bir süreci atlattık. Bu ülkenin geçmişini geleceğini yok edecek bir süreci milletin sayesinde sona erdirdik. Darbenin içerisinde bulunanlar mahkemelere tek tek çıkarak hesap veriyor. Bu millet var olduğu müddetçe bu millete, kimse bir şey yapamaz. Bu ülkenin sahibi bu milletin kendisidir" şeklinde konuştu.

"Bu milletin bayrağı, ezanı asla ne indirilebilir, ne susturulabilir"

16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin konuşan Tekintaş, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandumun ülke için önemli olduğunu belirtti. Başkan Engin Tekintaş, konuşmasında şu sözlere yer verdi: "16 Nisan süreciyle doğru istikamette, Cumhurbaşkanımızın, milletle verdiği mücadelenin neticesine ulaşılacağını düşüyorum. 16 Nisan ülkemiz için, bizler için önemli. Bizim güçlü olmamız lazım. İçimizdeki hainleri tek tek temizleyerek yolumuza devam etmemiz lazım. Bu milletin bayrağı, ezanı asla ne indirilebilir, ne susturulabilir. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için bu referandumda "evet" diyoruz."

Muhtarlar ve mahalle sakinleri Başkan Engin Tekintaş'a gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Halkın İçinde

Başkan Halkın İçinde

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