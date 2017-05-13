Başkan Hasan Arslan’dan Annelere Kahvaltı

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Anneler Günü nedeniyle Çiğli'de yaşayan anneler ve şehit aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Anneler Günü nedeniyle Çiğli'de yaşayan anneler ve şehit aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Anneler Günü dolayısıyla Çiğli Belediyesi'nin ev sahipliğinde Akvaryum Kafe'de düzenlenen etkinlikte Çiğli'de yaşayan anneler ve şehit aileleri kahvaltıda buluştu. Etkinlik kapsamında Çiğlili anneler bir yandan kahvaltı yaparken bir yandan da tanışma ve eğlenme fırsatı buldu. Etkinliğe katılan annelerle tek tek ilgilenen Başkan Arslan annelere karanfil dağıttı. Şehit aileleriyle kısa bir süre sohbet etti. Tüm anneler adına eşi Ergül Arslan'a ve CHP Çiğli Kadın Kolları Başkanı Sema Kök'e çiçek takdim etti.

"Annelik kutsaldır"

Anneler Günü programında konuşma yapan Başkan Hasan Arslan annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü nü kutladı. "Annelik kutsal bir olaydır. Baktığımızda tabiat canlısıyla, yeşiliyle, bitkisiyle annesiz olmuyor. Anneler sevginin, fedakarlığın, bağlılığın eşsiz temsilcileri, millet olarak en büyük değerlerimizdir." diyen Başkan Hasan Arslan tüm annelerin Anneler Gününü kutladı.

Annelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ve eşi Ergül Arslan, CHP Çiğli İlçe Başkanı Zeynel Mertoğlu, CHP Çiğli Kadın Kolları Başkanı Sema Kök, meclis üyeleri,kadın muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.