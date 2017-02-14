Başkan Hayri İnönü Genç Çiftin Nikahını Kıydı

Şişli Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 14 çiftin nikahını kıydı.

Şişli Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 14 çiftin nikahını kıydı. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün nikahlarını kıydığı Dürdane ve Akın Denizci çifti, "14 Şubat tarihini özellikle birkaç ay önceden ayırttık" dedi.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 14 çiftin nikahını kıydı. Şişli Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirilen nikah töreninde mutluluğa "evet" diyen Dürdane ve Akın Denizci çifti sevinçlerini yakınlarıyla paylaştı. Nikahları kıyılan çiftleri aileleri de yalnız bırakmadı.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, çiftin 14 Şubat tarihini seçme nedenini anlatarak, "Gelinle damada sormanız gerek, onların mutlu gününde paylaşmak istedik. Sanıyorum zaten özellikle seçmişlerdi. Hayatları boyunca hep sevgili olarak kalsınlar diye öneride bulundum. İnşallah hep sevgili olarak kalırlar bu günün anısına. Bugün 14 nikahımız var. Bugünü özellikle seçiyorlar, bazıları nasıl yeni gelin ve damadın seçtiği gibi bugünü özellikle seçiyorlar. Aslına bakarsanız böyle günlerin hatırlanması açısından önemi var. Umarım hakikaten de bir şansı olur, hayatları aydınlık olur. İyi, güzel yollardan geçerler" şeklinde konuştu.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine giren Dürdane ve Akın Denizci çifti, "Özellikle birkaç ay önceden ayırttık. Şuan çok heyecanım var. Ayağına bastım kaçırmadım" dedi.