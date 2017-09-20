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Başkan Hazinedar "Fındık İçin Adalet" Yürüyüşüne Katıldı

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Başkan Hazinedar "Fındık İçin Adalet" Yürüyüşüne Katıldı
Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fındık üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla başlatılan...

Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fındık üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla başlatılan "Fındık için Adalet" yürüyüşüne katıldı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte sloganlar düşük fındık fiyatları için atıldı.

Fındık üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi tarafından "Fındık için Adalet" yürüyüşü başlatıldı. Pazartesi günü Ordu Demokrasi Meydanı'ndan binlerce kişinin katılımlarıyla başlayan yürüyüşe Ordu Fatsalı olan Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar da katıldı. Bugün Giresun'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gerçekleştirilecek "Fındık için Adalet" mitingiyle son bulacak olan yürüyüşte binlerce kişi fındık fiyatlarına dikkat çekmek için Ordu'dan Giresun'a yürüdü.

Yürüyüş sırasında fındık fiyatları ve üreticinin sorunları hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar, "İstanbul'da görev yapan Ordulu bir belediye başkanı ve vatandaş olarak fındık Ordu'da ve Giresun'da yaşayan üretici için ciddi bir geçim kaynağı. Fındık fiyatlarının ürünün maliyetinin çok altında olması üreticiyi isyan etme noktasına getirmiştir. Fındık fiyatlarına ve üreticinin sorunlarına dikkat çekmek için biz de "Fındık için Adalet" yürüyüşüne katılarak üreticilerimize destek veriyoruz" dedi.

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