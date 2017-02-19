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Başkan Hazinedar, Karadeniz Konfederasyonları İle Bir Araya Geldi

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Başkan Hazinedar, Karadeniz Konfederasyonları İle Bir Araya Geldi
Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, Karadeniz konfederasyonları ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) kahvaltı programında bir araya gelerek,...

Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, Karadeniz konfederasyonları ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) kahvaltı programında bir araya gelerek, federasyonların sorunlarını dinledi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, Karadeniz Konfederasyonları ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) Suada'da kahvaltı programında bir araya geldi. Yaklaşık 20 Karadeniz federasyonunun sorunlarını dinleyen Başkan Hazinedar, ülke gündemi hakkında federasyonlarla fikir alışverişinde bulundu.

"Birlikte aşamayacağımız engel yok"

Programda konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar, "Beşiktaş'tan tüm Türkiye'ye ulaşan sevgi siyasetimiz, Karadeniz'in birlik ruhunun bir yansımasıdır. Birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok. Tüm çalışmalarımızda hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde olacağız" dedi.

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