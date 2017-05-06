Başkan Hazinedar, Proje Atölyesinde Üniversitelilerle Buluştu

Boğaziçi Üniversitesi Mezunu İş İnsanları Derneği'nin İstanbul'daki üniversite öğrencileri arasında sosyal girişimcilik kültürünün gelişmesi amacıyla...

Boğaziçi Üniversitesi Mezunu İş İnsanları Derneği'nin İstanbul'daki üniversite öğrencileri arasında sosyal girişimcilik kültürünün gelişmesi amacıyla düzenlediği toplantının ilk proje atölyesi gerçekleştirildi. Atölye çalışmasına Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar katıldı.

Boğaziçi Üniiversitesi Mezunu İş İnsanları Derneği'nin (BRM) İstanbul'da üniversite öğrencileri arasında sosyal girişimcilik kültürünün gelişmesi, yenilikçi ve yaratıcı girişimciliğin yaygınlaşması ve sosyal girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine yönelik yürüttüğü Sosyal Girişimcilik Programı (SoGiP) başladı. Proje çerçevesinde gerçekleştirilen ilk atölye çalışmasında gençlere projeleriyle hedeflediklerini ve deneyimlerini aktaran Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar konuk oldu. Başkan Hazinedar, projelerle sorunlara çözüm arayacak gençlere tavsiyelerde bulunurken Beşiktaş'ta hayata geçirilen sosyal projelerden bahsetti. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın da katkı verdiği projede 23 üniversiteli genç 3 ana sorunun çözümü üzerinde çalışmalar yürütecek.

"Kamu sektörünün tavrını bilmek önemli"

Gençlerle sosyal belediyecilik ve projeler hakkında konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "Kamu sektörünün tavrı ve karakterlerini bilmek hepiniz açısından çok önemli. Nerede yürümek zorunda olduğunuzu, beraber yürüyeceğiniz insanları ve kiminle iş yapacağınızı bilmek zorundasınız. Bence birincil göreviniz bu olmalı. Sosyal girişimcilik, sosyal projeler bizim Beşiktaş Belediyesi olarak belki de en iyi olduğumuz alanlardan birisi. Bizim ödül alan da bir sistemimiz var. isteklere cevap verme saatlerindeki süreler çok uzundu. Halkımıza geri dönüşleri 2-3 günde yapıyorduk. Bu sistemimizle ise bu süreyi birkaç saate indirdik. Aslında burada büyük bir sosyal proje yürütmüş olduk orada" ifadelerini kullandı.